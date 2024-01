Prime JO : voici le montant dévoilé par Gérald Darmanin pour les forces de l’ordre

Dans le cadre du déroulé des Jeux olympiques de Paris, une prime exceptionnelle sera accordée aux gendarmes et aux policiers pour assurer la sécurité de l'événement sportif.

Une prime exceptionnelle attribuée en échange d’un engagement important. Mardi 30 janvier, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé dans une lettre diffusée sur son compte X (ex Twitter) que les policiers et les gendarmes travaillant en Île-de-France et en Polynésie française bénéficieront d’une prime pouvant atteindre 1.900 euros dans certains cas, à l’occasion des Jeux olympiques qui se dérouleront dans l’Hexagone et à Tahiti.

À l’approches des Jeux Olympiques et Paralympiques #Paris2024, des moyens exceptionnels sont mobilisés pour accompagner les agents du ministère @Interieur_Gouv. Retrouvez mon courrier aux agents de l’administration centrale et des préfectures ⤵️ pic.twitter.com/CyykksaQce — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 30, 2024

«plusieurs niveaux selon la situation de chacun»

«Cette prime sera versée avec plusieurs niveaux selon la situation de chacun», a précisé le ministre de l’Intérieur dans une lettre destinée aux agents de l'administration centrale et des préfectures, et partagée sur son compte X.

Plus précisément les agents ayant «limité leurs périodes de congés» pendant l’événement sportif bénéficieront d’une prime minimale de 1.000 euros. Celle-ci «sera portée à hauteur de 1.600 euros pour les agents affectés dans un département qui accueille une épreuve olympique» ainsi que «pour les effectifs déplacés durablement en renfort.» Même chose pour les CRS.

Les agents «affectés dans les services territoriaux de police d’Île-de-France et de la préfecture de police », ainsi que les agents de la police aux frontières des transports parisiens et internationaux obtiendront 300 euros de plus, soit une prime de 1.900 euros.

À l’origine, les gendarmes et les policiers devaient toucher une prime comprise entre 500 et 1.500 euros, mais cette somme ne correspondait pas aux attentes des syndicats de police qui entendaient obtenir 2.000 euros pour chaque agent mobilisé.

Au-delà de cette prime, les policiers qui seront déplacés pour une durée minimale de cinq jours sur des missions de sécurité liées, ou non, avec les Jeux olympiques, se verront attribuer une indemnité de 50 euros par nuitée.

Pour répondre aux demandes des syndicats au sujet notamment de la garde d’enfants, Gérald Darmanin a promis que l’État doublerait le «chèque emploi service universel», qui atteindra ainsi 350 euros par enfant pour les parents qui élèvent seul leur(s) enfant(s).