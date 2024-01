Souffrance animale : L214 dévoile de nouvelles images choc d’un élevage de bovins

Sur les photos et les vidéos relayées par l'association de défense des animaux L214 le 30 janvier, des vaches et des veaux tentent de survivre dans des conditions déplorables. D'après la préfecture, la situation de l'éleveur d'Ille-et-Vilaine propriétaire de cet élevage bovin est déjà connue.

Des images insoutenables. Mardi 30 janvier, L214 a rendu publique des clichés et des vidéos pris dans un élevage de bovins situé à Meillac (Ille-et-Vilaine). Sur les documents relayés, on peut apercevoir des vaches et des veaux en train de s’enfoncer dans une marre de boue pour «accéder au peu de nourriture à leur disposition», précise un communiqué de l’association de défense des animaux fondée en 2008.

Dans le détail, les animaux parqués dans un espace insalubre s’abreuvent avec de l’eau croupie. Certains d’entre eux n’ont pas supporté ces conditions d’existence et leur cadavre git au milieu des survivants. Un chien est même en train de manger une vache morte, recouverte de boue.

Le modèle agricole «broie les hommes, et les animaux»

Une situation plus que critique qui a poussé l’association à signaler les faits aux services vétérinaires de la préfecture du département, jeudi 25 janvier. Quatre jours plus tard, L214 a saisi le parquet de Saint-Malo afin de venir en aide aux animaux dans les plus brefs délais et de déposer une plainte pour mauvais traitements et abondants, en vertu de l’article 99-1 du Code de procédure pénale.

De son côté, la préfecture d’Ille-et-Villaine a reconnu, dans son mail de réponse à l’association, «la situation effectivement très dégradée de cet éleveur» soulignant que ce dernier était «connu» de leurs services.

«Au vu de la détresse des agriculteurs en France, il est urgent que le gouvernement engage un changement du modèle agricole, aujourd’hui dirigé par un seul objectif : la rentabilité économique. Un modèle qui broie les hommes, et les animaux», a abondé Sébastien Arsac, le cofondateur de l’association de défense des animaux.

Une pétition, adressée au directeur de la DDPP35 et du préfet d’Ille-et-Villaine, a été publiée par L214 pour venir sauver les vaches de toute urgence.