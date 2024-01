Colère des agriculteurs : quels sont les blocages prévus ce mercredi à Lyon, nouvelle cible de la mobilisation paysanne ?

Alors que les agriculteurs ont entamé cette semaine le «siège de Paris», les exploitants d'Auvergne-Rhône-Alpes vont joindre leur force ce mercredi pour des opérations de blocage autour de Lyon, la deuxième ville de France.

Après Agen et Paris, les blocus vont se concentrer sur Lyon. Ce mercredi 31 janvier, les mobilisations agricoles se poursuivent à travers la France, avec pour point d'orgue, le «siège de Paris», qui a commencé lundi. Désormais, la nouvelle cible des agriculteurs se nomme Lyon, avec des blocages prévus toute la journée sur les axes routiers autour de la métropole.

#agrisouspression et voilà, nous l'avons fait ! Lyon est bloquée au Sud sur la A7 à hauteur de Feyzin et au Nord au péage de Villefranche sur Saône (presque 200 tracteurs et 400 manifestants) #OnMarcheSurLaTete besoin fort de reconnaissance du métier d'#agriculteurs ‼️ pic.twitter.com/LF9q03hFX8 — FRSEA Auvergne-Rhône-Alpes (@FRSEA_AURA) January 29, 2024

Les annonces de Gabriel Attal, dans son discours de politique général, n'ont pas été jugées «suffisantes pour lever le camp» par le président de la FRSEA d'Auvergne-Rhône-Alpes, Michel Joux. Ainsi, les points de blocage vont se multiplier, avec des exploitants prêts à tout pour obtenir leurs revendications.

Parmi les points de blocage les plus sensibles, l'autoroute A6, surnommée autoroute du soleil en reliant Paris à Lyon, sera coupée à partir de la barrière de péage de Villefranche-sur-Saône-Limas, dans les deux sens de la circulation. Ce sera également le cas en amont, au niveau de Tournus (Saône-et-Loire), selon une carte relayée par la FRSEA d'Auvergne-Rhône-Alpes.

De l'autre côté, sur l'A7, les agriculteurs seront positionnés à l'entrée de Vienne, dans le sens sud-nord, entre la sortie 6 (commune de Feyzin) et le diffuseur n°4, et entre le diffuseur n°4 et la jonction A7/450 dans le sens nord-sud. De même, la route est toujours inaccessible, depuis mardi, entre la sortie 10 (commune de Condrieu) et Bollène pour le sens nord-sud, et entre Avignon et Chanas dans le sens sud-nord.

Sur les autoroutes secondaires, dans l'est de la métropole lyonnaise, l'A43 est quant à elle fermée au niveau des sorties 8 (Bourgoin-Jallieu) et 10 (Voiron), ainsi qu'à partir du péage de Saint-Quentin Fallavier. Dans l'ouest, c'est l'A89 qui sera bloquée à hauteur de la Tour-de-Salvigny.

Les automobilistes qui ont prévu un trajet plus long devront faire preuve de vigilance dans les départements de la Loire, autour de Saint-Etienne, et dans la Drôme, à hauteur de Montélimar. Avec un mouvement qui ne faiblit pas, les usagers des autoroutes vont encore subir de nombreuses difficultés cette semaine.