L'inflation ralentit en janvier, à 3,1% sur un an

Un début d'année sous le signe d'une baisse de l'inflation. Celle-ci a nettement ralenti en France en janvier, à 3,1% sur un an contre 3,7% en décembre, selon une première estimation publiée ce mercredi par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Cette baisse de l'inflation serait le résultat, selon l'Insee, du ralentissement des prix de l'énergie, de l'alimentation et des produits manufacturés sur un an. Ce, malgré l'accélération des prix des services et du tabac. Sur un mois, les prix à la consommation diminueraient légèrement en janvier (-0,2% en janvier par rapport à décembre, contre +0,1% en décembre).

«Les engagements que je prends, je les tiens», souligne Bruno Le Maire

Peu avant, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait évoqué ces chiffres sur CNEWS. «Je me suis engagée à ce que l'inflation décroisse rapidement au début d'année 2024, ce sera le cas», avait-il souligné. Et d'ajouter : «Les engagements que je prends, je les tiens».