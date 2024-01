Sondage : pour 39% des Français, l’Europe est la principale responsable de la crise des agriculteurs

Selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publié ce mercredi 31 janvier, 39% des Français pensent que l’Europe est la principale responsable de la crise des agriculteurs.

Bruxelles dans le viseur. Alors que la colère des agriculteurs anime l’actualité depuis plusieurs jours, un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, révèle ce mercredi que 39% des Français considèrent l’Europe comme étant la principale responsable de la grogne.

Pour 32% des personnes interrogées, ce sont en revanche les grandes enseignes qui sont la cause de cette crise, lorsque 23% pointent du doigt le gouvernement. Reste que pour les 6% restants ce sont les agriculteurs eux-mêmes les responsables de cette grogne.

Dans le détail, à la question «Qui est le principal responsable de la crise des agriculteurs», 41% des hommes et 37% des femmes ont répondu «l’Europe». En ce qui concerne l’âge des sondés, les personnes ayant entre 50 et 64 ans sont les plus nombreuses à voir l’Europe comme responsable de cette colère (45%), devant celles qui ont entre 35 et 49 ans (35%) et celles âgées entre 18 et 24 ans (29%).

Du côté des catégories socioprofessionnelles, 41% des CSP-, qui représentent les personnes moins privilégiées, voient l’Europe comme coupable de cette crise des agriculteurs, soit 1 point de plus que les inactifs (40%) et 6 points de plus que les CSP+ (35%).

L’Europe pointée du doigt par la droite

Si l’on se penche sur l’opinion politique du panel interrogé, c’est à droite que l’Europe est la plus considérée comme responsable de la crise des agriculteurs, à hauteur de 56% du côté des électeurs de Reconquête, 54% des Républicains et 50% du Rassemblement national.

A gauche, les grandes enseignes sont davantage pointées du doigt, même si 37% des Français proches d’Europe Ecologie Les-Verts, 32% de La France insoumise et 25% du Parti socialiste ont répondu «l’Europe», à la question posée par l’institut CSA.

Du côté des sympathisants de Renaissance, 33% d’entre eux considèrent que la colère des agriculteurs est liée à l’Europe.

Depuis plus d’une semaine, les agriculteurs bloquent des accès routiers afin de dénoncer des normes européennes inégales, notamment en ce qui concerne l’importation de certains produits.

Plaidant pour une «exception agricole française» lors de sa déclaration de politique générale ce mardi 30 janvier, Gabriel Attal doit annoncer une nouvelle série de mesures afin de lutter «contre la concurrence déloyale», que dénoncent les agriculteurs.

* Sondage réalisé le 30 janvier par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de plus de 18 ans.