Colère des agriculteurs : bloquée par les barrages, une femme accouche dans sa voiture

Un heureux événement au cœur des manifestations. Alors qu’elle était bloquée dans les embouteillages provoqués par les manifestations des agriculteurs, Johanne Le Gallic a accouché dans sa voiture ce jeudi 1er février.

Comme le rapportent nos confrères de Ouest-France, la nouvelle mère de famille et son compagnon, Julien, avaient quitté leur domicile de Trégunc, dans le Finistère, afin de rallier la maternité de Quimper quand la jeune femme de 26 ans a dû passer à l’action.

«J’ai demandé à Julien de reculer mon siège passager, je me suis mise en position comme j’ai pu et j’ai accouché dans la voiture», a confié Johanne, ajoutant que son compagnon était «concentré sur la conduite» et elle sur son bébé.

Né à Quimper, le bébé a été nommé Nolan et a pu être pris en charge à la maternité de Quimper, où il a été accueilli comme le premier bébé du mois de février. De son côté, Johanne Le Gallic a pu être prise en charge afin de s’assurer qu’elle n’était pas en danger.