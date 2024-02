Education nationale : Amélie Oudéa-Castéra «ne songe pas à démissionner»

Fragilisée après une série de polémiques depuis sa nomination au ministère de l'Education nationale, Amélie Oudéa-Castéra a affirmé ce vendredi sur TF1 qu'elle «ne songe pas à démissionner».

«Le début n'a pas été bon, évidemment». Au lendemain d'une grève intersyndicale qui a mobilisé un enseignant sur cinq, Amélie Oudéa-Castéra reconnait que ses débuts à la tête du super ministère regroupant l'Education nationale, la Jeunesse, les Sports et les Jeux Olympiques ne sont pas une réussite. Mais la ministre ne pense pas à baisser les bras «je ne songe pas à démissioner», a-t-elle affirmé ce matin au micro de TF1.

tourner la page des polémiques

«Je suis dans l'action au service de l'Education nationale» car «je pense que j'ai beaucoup de choses à apporter à cette action : de la méthode, du dialogue, de l'action de la volonté et du courage», a-t-elle ajouté tout en assumant avoir été touchée par les critiques prononcées à son encontre.

«Je me suis excusée, expliquée, maintenant avançons». Après avoir cristallisé le mécontentement des enseignants et de leurs syndicats après ses propos polémiques sur les «paquets d'heures pas sérieusement remplacées» dans le public, la ministre de l'Education nationale veut tourner la page. Les critiques prononcées par les manifestants dans les cortèges, elles «me touchent» et «renforcent ma détermination à me mettre au service de l'école et de la réussite de tous les élèves».