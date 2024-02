Finistère : le maire de Carhaix contrôlé avec 1,18 gramme d'alcool par litre de sang après un accident de la route

Le maire de Carhaix (Finistère), Christian Troadec, a eu un accident de voiture à Ploërdut (Morbihan), le 1er février dernier, alors qu'il conduisait avec un taux d’alcool de 1,18 gramme par litre de sang, entraînant l'immobilisation de son véhicule endommagé.

Un moment convivial qui tourne au drame. Le maire de Carhaix (Finistère) et vice-président de la Bretagne, Christian Troadec, a été impliqué dans un accident de la route à Ploërdut (Morbihan), le jeudi 1er février, alors qu’il avait un taux de 1,18 gramme d'alcool par litre de sang, selon les informations de France 3 Régions.

En fin de journée, vers 18h, à la suite d'un déjeuner d'affaires, l'élu a perdu le contrôle de sa voiture et a fini sa course dans le jardin d'une propriété abandonnée, à Ploumarch. Bien que le conducteur et sa passagère, une commerçante de la région de Carhaix, soient indemnes, les pompiers et les gendarmes de la commune voisine du Faouët ont dû intervenir.

Sur les lieux, Christian Troadec a été soumis à un contrôle d'alcoolémie qui a révélé un «taux d'alcool mesuré à 0,59 milligramme par litre d'air expiré», équivalant à 1,18 gramme d'alcool dans le sang, comme dévoilé à nos confrères de France 3 Régions. L'édile était donc en totale infraction, roulant avec un taux d’alcool plus de deux fois supérieur à la limite légale, soit 0,5 gramme d'alcool dans le sang, ce qui équivaut à 0,25 gramme par litre d'air expiré.

Un maire aux nombreux excès

Par le passé, Christian Troadec s’était déjà fait remarquer pour ses comportements excessifs, notamment lors de la fête municipale très arrosée qu'il a organisée à Carhaix en décembre 2021, ainsi que sa condamnation pour avoir proféré des injures publiques lors du festival des Vieilles Charrues en 2021. Malgré la réduction de sa consommation d'alcool pour des raisons de santé, il a admis qu'il s'était «laissé porter» à cause de la «bonne ambiance».

L'édile de Carhaix envisage l'utilisation d'une voiture équipée d'un dispositif d'alcootest antidémarrage afin de poursuivre son tour de la Bretagne dans le cadre de son mandat. Les répercussions judiciaires de son accident demeurent inconnues pour le moment.