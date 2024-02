Présidentielle 2027 : Xavier Bertrand annonce son intention d'être candidat

Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, a annoncé son intention de se présenter à l'élection présidentielle de 2027 lors d'un entretien avec Ouest France, ce samedi 3 février.

À nouveau en course pour l’Élysée. Lors d'un entretien accordé à Ouest-France, le président LR de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a annoncé ce samedi 03 février son intention de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2027, afin de s'opposer à l'extrême droite.

«Oui, j'en ai bien l'intention. Je n'ai pas changé d'ambition. Et j'ai appris de mes erreurs» a-t-il répondu à une question sur sa candidature, en faisant allusion à sa défaite lors du premier tour des primaires de la droite en 2022, contre Éric Ciotti et Valérie Pécresse.

Le politicien âgé de 58 ans a ajouté : «Je suis convaincu qu’il n’y a pas une majorité de fachos dans notre pays, mais il y a une majorité de Français en colère. J’entends y répondre le moment venu. Donc non, en 2027, ça ne sera pas le tour de l’extrême droite».

En octobre 2022, l’ancien maire de Saint-Quentin avait lancé son mouvement Nous France, qui se voulait «moderne, jeune et rassembleur», qui avait pour ambition d'être «moderne, jeune et rassembleur» et se positionnait clairement contre l'extrême droite.

un gouvernement «trop parisien»

L'ancien ministre, qui s'était présenté comme «un homme de droite sociale, gaulliste», a expliqué vouloir défendre une «République des territoires» dans Ouest France. «L'État, au niveau national, doit assurer le régalien : sécurité, justice, maîtrise de l'immigration, défense, lutte contre l'islamisme. Mais pour tout ce qui concerne le quotidien, arrêtons de faire remonter la prise de décision à Paris pour qu'elle redescende avec du retard sur le terrain», a-t-il argumenté.

Il a également critiqué un gouvernement «trop parisien en ce sens qu'il est infichu de regarder au-delà du périphérique, ce qui explique son incapacité à anticiper les crises, à ressentir ce que vivent les Français».

Xavier Bertrand a été ministre sous Jacques Chirac et sous Nicolas Sarkozy. Agent d'assurances de profession, il a été ministre de la Santé (2005-2007), puis ministre du Travail (2007-2009) et ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé (2010-2012).