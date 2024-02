Alain Finkielkraut : «Il y a longtemps que le poste de ministre de la Culture n’a pas été confié à un ou une amie des Arts, on est loin d’André Malraux»

«Il y a longtemps que le poste de ministre de la Culture n’a pas été confié à un ou une amie des Arts, des Lettres et de la philosophie. On est loin d’André Malraux», a commenté le philosophe Alain Finkielkraut sur CNEWS et Europe 1 ce dimanche 4 février.

Invité du Grand rendez-vous, CNEWS et Europe 1, ce dimanche 4 février, le philosophe Alain Finkielkraut a réagi à la nomination de Rachida Dati à la tête du ministère de la Culture, déplorant un manque de ministres de la Culture issus des Arts, des Lettres et de la philosophie.

Selon lui, confier la tête du ministère à Rachida Dati était plutôt un choix stratégique de la part de Gabriel Attal : «Elle est pour le gouvernement une prise de guerre avant tout. Avoir une ministre importante venue du camp des Républicains, pour affaiblir ce dernier est un calcul», a-t-il déclaré.

S’il estime que ce calcul «a sa légitimité», Alain Finkielkraut déplore le choix d’une personne n’ayant, selon lui, pas de véritable attache au milieu de la culture. Pour le philosophe, «ce ministère qu’elle n’a jamais voulu occuper, est un petit intermède dans son existence».

«À peine nommée, Rachida Dati a dit qu’elle serait candidate à la mairie de Paris contre Anne Hidalgo vraisemblablement», a-t-il rappelé.