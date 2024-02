Leasing social : pourquoi y aura-t-il plus de bénéficiaires que prévu ?

Le système de leasing social voulu par le gouvernement dès cette année, dans le cadre de la transition écologique, aura plus de bénéficiaires que prévu.

Concessionnaires automobiles, citoyens et patronat du secteur automobiles sont unanimes : comprendre l'organisation du leasing social n'est pas de toute évidence. Pourtant, les prévisions du gouvernement font état d'un engouement inattendu pour le dispositif, ce qui l'a encouragé à abandonner l'instauration d'un quota annuel pour le nombre de véhicules qui y sont éligibles.

L'exécutif parlait jusqu'à présent de permettre à 20.000 ou 25.000 véhicules maximum, l'éligibilité au leasing social, qui fera ainsi bénéficier les ménages les plus modestes et qui roulent beaucoup, d'acheter un véhicule électrique à moindre coût. Or, près de 90.000 demandes ont déjà été faites à ce jour, ce qui surpasse largement les anticipations de gouvernement.

Ce revirement peut s'expliquer par le fait que ce dispositif est financé à hauteur de 13.000 euros par l'État, qui n'a cependant pas attribué de montant précis aux autres volets de la transition écologique, comme la prime à la conversion ou le bonus écologique.

En effet, le budget global dédié au verdissement du parc automobile français est de 1,5 milliard d'euros, ce qui veut dire si le leasing social dispose de plus de moyens, les autres dispositifs n'en auront pas autant.

S'il est entré en vigueur le 1ᵉʳ janvier, ce dispositif conçu par l'État, le décret qui précise son financement dans les colonnes du Journal Officiel n'a toujours pas été publié.