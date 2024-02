Loire : quatre jeunes filles tuées et une 5e gravement blessée dans un accident de voiture sur l'autoroute

Quatre jeunes filles sont mortes ce samedi dans un accident de voiture sur l’A47, au niveau de Dargoire (Loire). Une cinquième jeune fille était toujours blessée ce dimanche, avec un pronostic vital engagé.

Un nouveau drame de la route. Samedi 3 février, peu après 19h, une collision a eu lieu entre deux véhicules sur l’A47 au niveau de Dargoire (Loire).

Dans l’un d’eux se trouvaient cinq jeunes passagères majeures. Toutes sont mortes suite à l'accident de voiture, à l’exception d’une d’entre elles, admise à l’hôpital de Lyon Sud dans un état grave, avec un pronostic vital engagé.

«Dans le second véhicule qui transportait une famille, le père, conducteur, et les quatre enfants sont indemnes, la mère a été légèrement blessée et également transportée vers l’hôpital de Lyon Sud», a indiqué Service d'incendie et de secours (Sdis) de la Loire dans des propos relayés par l’AFP.

Selon les pompiers, un des deux véhicules impliqués dans la collision mortelle était possiblement à l'arrêt au moment du drame.

La circulation a été totalement coupée le temps de l'intervention qui a mobilisé 8 véhicules de secours et 23 pompiers.