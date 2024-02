Voici les 10 métiers les moins payés en France

En juillet 2023, l’Insee publiait les dernières statistiques du salaire net médian des Français qui travaillent dans le secteur privé. 50% des salariés du territoire national gagnent plus de 2.012 euros par mois, tandis que l’autre moitié gagne moins. Voici les dix métiers les moins payés en France.

Le montant du salaire minimum légal est de 1.398,70 euros net par mois depuis le 1er janvier 2024. Parmi les Français, un peu plus de 17% sont au Smic, selon les chiffres de l’Insee. Le point sur les 10 professions les moins payées en France.

Les ouvriers non qualifiés

Parmi les salariés les moins bien payés dans le pays, on retrouve en tête de classement les ouvriers non qualifiés. Selon l’Insee, ceux de l’artisanat gagnaient un salaire moyen de 1.200 euros nets en 2022. Des salaires qui, convertis en équivalent temps plein, sont inférieurs au salaire minimum légal en France. Les ouvriers industriels sont un peu plus payés, avec 1.400 euros net par mois.

Les surveillants et aides éducateurs dans l’enseignement

Parmi la dizaine de professions les moins bien rémunérées dans le pays, certains salariés de la fonction publique sont quasiment en tête du classement. Les surveillants et aides éducateurs ne touchent en moyenne que 1.300 euros de salaire mensuel net. Une somme très proche du salaire minimum légal, mais qui reste inférieure.

Les ouvriers du secteur de l’agriculture

En pleine fronde des agriculteurs français, il est important de rappeler que les acteurs du monde agricole font partie des Français les moins bien payés. Si les horticulteurs et maraîchers gagnent en moyenne 1.400 euros net par mois, les ouvriers agricoles qui n’ont pas de spécialisation particulière ont en moyenne 100 euros mensuels supplémentaires, finissant leurs mois avec une paye de 1.500 euros.

Comme beaucoup l’ont précisé pendant les blocages des autoroutes de France depuis jeudi 18 janvier, les agriculteurs ne comptent pas les heures de travail pour nourrir les habitants du territoire national.

Les métiers de l’esthétique

Les métiers de la coiffure et tout ce qui se rapporte aux soins esthétiques sont représentés parmi les professions qui affichent les salaires les plus bas, se rapprochant des 1.500 euros nets par mois.

Les secteurs des services à la personne

Les aides à domicile, les personnels de ménage et employés de maison chez des particuliers font partie des métiers qui sont les moins bien payés en France. Avec près de 1.400 euros net par mois, c’est à peine plus que le salaire minimum légal.

Les premiers métiers de l’hôtellerie

La rigueur et la discipline sont nécessaires pour intégrer le personnel de restauration. Mais les serveurs, les commis de restaurant et les garçons non qualifiés font partie du classement des Français les moins bien payés.

Malgré les années d’études à effectuer pour faire partie de l’équipe d’un grand restaurant, les apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration sont également peu payés, avec un salaire de 1.500 euros net par mois. C’est beaucoup moins que le salaire médian des Français.

Les vendeurs du commerce de fleurs

Pour certains, les fleurs sont un luxe. Pour d’autres, un bouquet est l’occasion de déclarer sa flamme sans dire un mot. Mais les fleurs représentent aussi une rémunération à part entière pour ceux qui les vendent. Cependant, ils touchent à peine plus que le Smic chaque mois, avec un salaire moyen de 1.500 euros net en équivalent temps plein.

Les nettoyeurs

Les agents d’entretien sont surnommés «les invisibles de la France». À force de les croiser au cours de la journée, il est facile d’oublier qu’ils sont indispensables à l’hygiène des locaux, des sites tertiaires et industriels que les Français fréquentent tous les jours. Si les agents d’entretien sont indispensables, ils font partie des individus les moins bien rémunérés du pays, avec 1.500 euros net mensuels en moyenne.

Les assistantes maternelles et gardiennes d’enfants

Les professionnels de la petite enfance soulagent bien des familles françaises au quotidien. Leur accompagnement des tout-petits est primordial pour les parents qui ont des horaires de travail difficilement accommodables avec l’emploi du temps des écoles. Mais ces types de métiers sont compris dans le classement des professions les moins bien payées de France, avec une paye moyenne de 1.500 euros net par mois.

Les vendeurs en alimentation, tabac, presse et articles divers

Ils sont les individus que les Français croisent tous les jours. Les salariés qui s’occupent de vendre aux Français les produits de première nécessité sont en bas de la pyramide des salaires. Ils font partie des 18,6% de Français qui gagnent moins de 1.500 euros net par mois.