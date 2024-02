Paris : quand la course des garçons de café va-t-elle faire son retour dans les rues de la capitale ?

La course des garçons de café, une épreuve née en 1914 dans les rues de Paris, fera son retour dans la capitale le 24 mars, après 13 ans d'absence et à quatre mois des Jeux olympiques.

Disparue depuis 13 ans, la course des garçons de café fera son grand retour à Paris, valorisant le sport, l'eau de Paris et l'excellence du service à la française. L'épreuve réunira 200 participants pour un parcours de 2 km dans le Marais, au départ et à l'arrivée de l'Hôtel de Ville, a indiqué l'adjoint (PCF) au commerce Nicolas Bonnet-Oulaldj.

Apprentis ou plus expérimentés, les serveurs et serveuses, qui ont jusqu'au 20 mars pour s'inscrire, devront porter sur leur plateau, outre un croissant, un «café et un verre d’eau à ne pas renverser» et auront interdiction de courir, a précisé Dan Lert. Ils porteront tous «un haut blanc, un bas noir et un tablier qui leur sera fourni», a-t-il aussi indiqué.

«L'eau de Paris, c'est la matière première de tous les cafés parisiens», a rappelé le président de la régie publique, soulignant son prix de «0,4 centimes le litre» et rappelant que plus de 1.000 commerces de la capitale s'étaient déjà engagés à «remplir gratuitement la gourde des Parisiens et des touristes».

«C'est la renaissance d'une course mythique», a salué lundi lors d'une présentation Dan Lert, adjoint (EELV) à la transition écologique et président d'Eau de Paris, la régie municipale qui a repris l'organisation de la course pour un budget d'environ 100.000 euros, a-t-il précisé.

Pascal Mousset, président du Groupement des Hôtelleries et Restaurations (GHR) Paris Ile-de-France, a rappelé le rôle historique de cette course populaire disparue depuis 2011 à cause de l'absence de «partenaire avec un budget». Elle serait née en 1914 à Paris pour «mettre en avant ce service à la française, ces établissements que le monde entier nous envie, cette manière de vivre à Paris».

«Nous souhaitons que les JO soient une dynamique positive pour la profession», a-t-il dit, voyant dans la course un «moment qui permettra de lancer cette dynamique».