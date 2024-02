SUV à Paris : voici comment connaître le poids de sa voiture

Les Parisiens ont voté ce dimanche en faveur du triplement des tarifs de stationnement pour les SUV et les 4x4, sur proposition de la mairie de Paris. Les véhicules concernés sont ceux dépassant un certain seuil de poids.

Si votre véhicule est trop lourd, l’addition sera bientôt très salée pour vous garer dans les rues de Paris si vous n'y habitez pas. Ce dimanche, une votation était organisée dans la capitale concernant une proposition de la mairie de tripler le prix du stationnement pour les SUV, les 4x4 et autres véhicules lourds, que la mairie considère plus polluants. Une proposition qui a reçu 54,55% de suffrages favorables.

Cette nouvelle mesure devrait être appliquée dès le 1er septembre prochain, et concerne aussi bien les véhicules thermiques qu’hybrides ou électriques. En effet, tout est une question de poids : concernant les thermiques et hybrides, ce sont les véhicules qui pèsent plus de 1,6 tonne qui sont concernés, et pour les électriques, ce sont les véhicules de plus de 2 tonnes.

Mais comment connaître le poids de sa voiture ? Rien de plus simple. Cette information est écrite sur votre carte grise ou votre certificat d’immatriculation, à la case G1. Elle renseigne le poids à vide du véhicule, c’est-à-dire le poids de sortie d’usine.

Les véhicules visés par la mairie de Paris devront donc payer leur stationnement trois fois plus cher que les autres, soit 18 euros de l’heure pour les arrondissements du centre de Paris, et 12 euros de l’heure pour les arrondissements extérieurs.