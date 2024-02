Israël-Hamas : suivez en direct ce mercredi l'hommage aux victimes françaises du groupe terroriste

Quatre mois jour pour jour après l’attaque du Hamas du 7 octobre dernier, Emmanuel Macron rend, ce mercredi 7 février, un hommage national aux victimes françaises du groupe terroriste palestinien. Suivez la cérémonie en direct.

La mémoire de 42 concitoyens honorée. Emmanuel Macron rendra, ce mercredi 7 février à partir de 11h45, un hommage national aux victimes françaises du Hamas. La chaîne CNEWS sera en direct et prendra l'antenne à partir de 11h.

La cérémonie, organisée aux Invalides à Paris, se tient quatre mois jour pour jour après l'attaque menée par le groupe terroriste.

Elle sera «placée sous le signe universel de la lutte contre l’antisémitisme et à travers lui (…) toutes les formes de haine, de racisme et d’oppression envers des minorités», a précisé l’Elysée en amont de l'événement.

Polémique sur la présence de LFI

En présence de leurs familles, acheminées pour beaucoup d'entre elles depuis Israël par un vol spécial, ce moment solennel concernera aussi six Français blessés, les quatre otages français du Hamas libérés, et trois Français «toujours disparus et présumés otages», a encore précisé l'Elysée, qui a expliqué n'avoir pas d'éléments à fournir concernant ces derniers, notamment «en termes de preuve de vie».

Mais la cérémonie de ce mercredi, placée sous haute sécurité, se retrouve aussi au coeur d'une polémique politique. Plusieurs familles de victimes ont en effet demandé, dans un courrier au chef de l'Etat, que la présence de La France insoumise (LFI) soit «interdite» aux Invalides, à cause notamment de son refus de qualifier le Hamas de groupe terroriste.

A la veille des hommages, la cheffe des députés LFI, Mathilde Panot, a appelé à ce que les polémiques autour de la présence du mouvement de gauche radicale cessent. Sauf surprise, une délégation de La France insoumise devrait ainsi bien se rendre à la cérémonie aux Invalides. Elle devrait être composée de Manuel Bompard, coordinateur national du mouvement, Caroline Fiat, vice-présidente de l'Assemblée, Eric Coquerel, président de la commission des Finances et Mathilde Panot elle-même.

Preuve que le sujet crispe profondément, Meyer Habib, député apparenté LR des français de l'étranger, a de son côté fustigé, ce mardi sur CNEWS, la possible présence des députés LFI en la qualifiant «d'indigne».