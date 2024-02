Livraisons de colis : attention, vos commandes pourraient poser problème durant les JO

Le gouvernement a invité les Français à éviter «dans la mesure du possible» les livraisons de colis durant la période des Jeux olympiques et paralympiques, entre les 24 juillet et 8 septembre prochains. Déjà des voix s'élèvent contre cette nouvelle demande.

Les Jeux olympiques de 2024 vont chambouler le quotidien des Français sous bien des aspects. Alors que le site gouvernemental «Anticiper les jeux» liste les précautions à prendre avant que la compétition ne commence, un nouveau facteur s’est inséré dans l’index.

«Nous vous invitons à anticiper vos commandes de colis pour que ces derniers soient livrés avant le 24 juillet, après le 8 septembre ou entre les deux olympiades, soit entre le 12 et le 27 août 2024», a expliqué le ministère des Transports dans le cadre de la campagne lancée le 29 janvier dernier.

Si les particuliers ne peuvent renoncer aux livraisons pendant les Jeux olympiques, le gouvernement leur a demandé de «privilégier des livraisons à des heures et des jours avec moins de trafic», dans des points relais «en dehors des périmètres de sécurisation» qui font partie des zones rouges et bleues.

«Jusqu’où va aller ce délire ?»

La Poste a assuré à l’AFP qu’elle comprenait «l’impérieuse nécessité d’assurer la sécurité des biens et des personnes pendant les Jeux». L’opérateur de services postaux a notamment expliqué qu’il travaillait «en ce moment à des plans de continuité d’activité pour assurer au mieux la livraison des colis de ses clients, dans le respect des dispositions prises par les autorités».

Une énième décision du gouvernement pour permettre le bon déroulé des Jeux olympiques et paralympiques qui exaspère les Français.

«Ça va nous mettre en confinement c'est pas possible», «Plus de travaux, plus de colis, plus d'habitants dans Paris, plus de circulation des gens qui bossent... Il n'y a pas de quoi se réjouir d'accueillir les JO. Pour tous les pays ça a été la même chose ou il n'y a que la France qui n'est pas prête ?», ont réagi les internautes sur X après les annonces du gouvernement relatives aux livraisons pendant la compétition.

Pour rappel, les Jeux olympiques se dérouleront du 26 juillet au 11 août, tandis que les Jeux paralympiques se dérouleront du 28 août au 8 septembre prochains.