«Paris est de plus en plus abîmé», déplore Rachida Dati

Questionnée dans la Matinale de CNEWS sur son combat politique concernant la capitale française, la ministre de la Culture Rachida Dati a assuré que «Paris est de plus en plus abimé». Elle a rappelé sa volonté de continuer à faire de cette ville un lieu de rayonnement français à l’international.

Un but : faire de la capitale un symbole du rayonnement culturel français à l’étranger. Interrogée par Sonia Mabrouk dans la Matinale de CNEWS sur sa relation privilégiée avec Paris, la ministre de la Culture Rachida Dati a rappelé l’importance de cette ville comme vitrine sur le plan national mais aussi international.

«Je suis conseillère de Paris, je suis maire du 7e arrondissement. Comme élu local, je défends Paris mais plus largement, Paris n’appartient pas qu’aux Parisiens. Paris appartient à tous les Français et bien au-delà. Paris, c’est les grands musées et les grandes salles de spectacle. Regardez l’opéra Garnier, il a une renommée internationale. Je crois de mémoire que la ville d’Hanoï (la capitale du Vietnam) a un théâtre qui s’est inspiré de l’opéra Garnier», a assuré l’ancienne députée européenne.

Cette dernière a pourtant constaté une dégradation de la situation à Paris depuis que sa principale opposante politique, la maire de Paris Anne Hidalgo, a en charge la gestion de la ville, à savoir depuis près d’une décennie.

«Paris est bien au-delà de la seule capitale, c’est aussi une architecture et des aménagements urbains. Malheureusement, je constate que Paris est de plus en plus abimé. En étant ministre de la Culture, je compte être la ministre qui sauvegardera ce patrimoine», a assuré l’ex-ministre de la Justice sous la présidence de Nicolas Sarkozy.

Pour illustrer son propos, elle a choisi de prendre pour exemple deux lieux incontournables de la capitale française.

«Je vais prendre deux exemples. Le champ de Mars, c’est un patrimoine national. La tour Eiffel est un des monuments les plus visités de France. Avez-vous vu l’état de dégradation et d’insécurité ? La ville ne veut pas la sécuriser et poursuit une bétonisation avec l’abattage des arbres contre lequel nous sommes évidemment opposés. Ma responsabilité comme ministre de la Culture est de préserver ce patrimoine historique», a conclu Rachida Dati sur CNEWS.