Paris : un élu propose l'interdiction des deux-roues motorisés la nuit

Un élu d'opposition parisien a proposé, ce mardi 6 février, l'interdiction des deux-roues motorisés thermiques la nuit dans la capitale. Il s'agirait là d'une expérimentation afin de réduire la pollution sonore et atmosphérique.

Une solution pourrait être apportée pour contrer les nuisances sonores qui dérangent les habitants de la capitale. Selon Pierre-Yves Bournazel (Horizons), «près de 50% des Parisiens auraient un sommeil altéré» à cause de cela. La faute notamment aux deux-roues, bien trop bruyants.

En se fondant sur le Plan d'amélioration de l'environnement sonore de la Ville de Paris, Pierre-Yves Bournazel a estimé que 1,1 million de Parisiens étaient soumis à un bruit autour de 45 décibels la nuit. Or, en accord avec les estimations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), une dégradation du sommeil peut survenir à partir de 30 décibels, a rappelé l'élu Horizons.

En conséquence, l'élu a donc proposé d'interdire pendant un an «la circulation des deux-roues motorisés thermiques dans Paris entre 22h00 et 07h00 du matin» et en contrepartie «de doubler les aides financières pour changer son scooter en vélo ou scooter électrique». Saluant une proposition «intéressante», l'adjoint (EELV) aux mobilités David Belliard l'a cependant rejetée.

Une proposition irréalisable ?

«Elle ne peut pas être mise en place par la Ville» car cette compétence relève de la Métropole du Grand Paris (MGP), autorité de tutelle de la Zone à faibles émissions (ZFE), a expliqué David Belliard.

Cette mesure est déjà vigueur dans l'hypercentre de Madrid. Seuls les résidents peuvent circuler, s'ils se garent dans un parking, ainsi que les deux-roues électriques. Beaucoup moins bruyants et polluants, les scooters électriques ont un succès croissant dans les grandes villes. À Paris pourtant, les ventes de scooters ont reculé en 2023 avec l'entrée en vigueur du stationnement payant.

Le contrôle technique des deux-roues motorisés, qui devient progressivement obligatoire, a aussi pour but de limiter les nuisances sonores en contrôlant les pots d’échappement.