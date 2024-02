Vents violents : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Dans son bulletin météorologique du mardi 6 février à 6h, Météo-France a placé pour les journées de mardi et de mercredi trois départements en vigilance jaune contre les vents violents.

De fortes bourrasques attendues ce mardi sur les côtes du nord de l’Hexagone. Le site de référence Météo-France a placé ce mardi matin, via son bulletin de 6h, trois départements en vigilance jaune pour vents violents. Les départements directement concernés par cette alerte sont la Manche, le Nord et le Pas-de-Calais.

© Météo-France

Concernant la journée de mercredi, la vigilance jaune contre les vents violents a été maintenue pour ces trois départements. A noter toutefois que le Nord et le Pas-de-Calais ont également été placés en vigilance jaune contre les pluies et inondations pour la journée de demain.

D’après le site spécialisé Ventusky, une dépression venue de la Méditerranée devrait toucher l’extrême nord de la France, ainsi que le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne ce mardi.

Le phénomène devrait monter en puissance dans la matinée de ce mardi avant d’atteindre un pic sur le plan des rafales vers 14h.

© Ventusky - Prévisions des rafales de vent ce mardi à 14h

Ces dernières devraient osciller entre 60 et 80 km/h dans la Manche, entre 70 et 90 km/h dans le Nord et même jusqu’à 100 km/h dans le nord du Pas-de-Calais.

Toujours selon cette même source, la dépression devrait se calmer progressivement dans la matinée de mercredi avant de prendre fin en tout début d’après-midi.