Après 5 ans de travaux, la Gare d'Austerlitz ouvre enfin sa grande halle ce mercredi

Dans le cadre des vastes travaux engagés depuis quelques années, la gare d’Austerlitz, située dans le 13e arrondissement de Paris, présente sa nouvelle halle mercredi 7 février. Inscrite au patrimoine des monuments historiques, elle accueillera de nombreux commerces pour rivaliser avec d’autres gares.

La gare d’Austerlitz fait peau neuve. Les travaux de rénovation de la grande halle, la deuxième plus imposante de France après celle de Bordeaux, touchent à leur fin.

«Au plus fort des travaux, l'échafaudage surplombant la gare et les voies pesait plus de 3.000 tonnes d'acier», selon les équipes de Gares et Connexions, la filiale de SNCF Réseau qui s’occupe des gares. «C'était le plus grand d'Europe. Par comparaison, il faisait sept fois la taille de celui de Notre-Dame de Paris ! Entre 100 et 150 compagnons y travaillent chaque jour».

Construite dans les années 1860, la porte d’accueil de nombreux voyageurs arrivant de Limoges, Bourges ou Orléans présentera une nouvelle halle. 15.000 mètres carrés de verrière et de toiture et 4.700 mètres carrés de façade en pierre ont été restaurés.

7.000 mètres carrés dédiés au commerce, 115 arbres plantés

Longue de 280 mètres, construite par les ateliers historiques de Schneider au Creusot (Chalon-sur-Saône), la halle, inexploitée depuis des années, est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1997.

A l’issue vaste chantier, 7.000 mètres carrés devraient être dédiés au commerce, permettant l’ouverture de plus de 60 espaces de vente. En harmonie avec les gares les plus modernes, 115 arbres seront plantés, accolés à un nouveau parking vélo (1.000 places au total).

Lieu de transit du métro parisien mais délaissé au profit d’autres gares (Montparnasse en tête), la gare d'Austerlitz continue de drainer un flux de passage important : 560 trains quotidiens pendant les travaux, à en croire les chiffres de la SNCF.

La fin des travaux - estimés à 400 millions d’euros - est prévue à l’orée 2027. Dans l'optique des Jeux olympiques de 2024, une liaison entre la gare souterraine du RER et les voies dédiées aux grandes lignes à la surface, principale critique à l'égard de cette gare, sera installée.