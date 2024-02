Victimes françaises du Hamas : «Le risque, c'est que LFI efface l'hommage», craint Aurore Bergé

«Le risque, c'est que LFI efface l'hommage», a déclaré sur CNEWS Aurore Bergé, ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, alors qu'une cérémonie en mémoire aux victimes françaises du Hamas en Israël doit se tenir ce mercredi aux Invalides, à Paris.

Ce mercredi 7 février, Aurore Bergé, ministre chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, était l’invitée de la Grande Interview de CNEWS et Europe 1. Elle est revenue sur la cérémonie d’hommage national présidée par le président de la République Emmanuel Macron et rendue aux victimes françaises du Hamas.

Alors que l’annonce de cette cérémonie a suscité une polémique par la présence annoncée de certains élus de la France insoumise, Aurore Bergé a indiqué que «le risque, c’est que LFI efface l’hommage».

«Comment pouvez-vous vous rendre à un hommage qui est d’abord pour des Français assassinés quand les familles elles-mêmes vous demandent de ne pas venir ? C’est de l’indécence, du déshonneur et du cynisme. Il faut regarder ce que LFI a dit de manière continue», a affirmé la ministre rappelant le refus par ce parti politique de gauche de qualifier le Hamas d’organisation terroriste et de «pointer d’abord Israël avant de pointer la responsabilité de ceux qui ont frappé et qui ont assassiné sauvagement des enfants, des bébés, des femmes et des vieillards».

«Le risque, c’est que LFI efface l’hommage. Le risque, c'est qu’à la fin, à force d’être interrogé sur eux, on ne retienne que la polémique de ceux qui sont présents ou pas. Je veux penser aux 42 Français qui ont été assassinés. Je ne veux pas que, par la présence de LFI, les élus de ce parti volent ce moment de recueillement et d’hommage national», a conclu Aurore Bergé.