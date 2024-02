«En Europe, des oignons hybrides sont vendus comme des échalotes, c'est une grosse tromperie», dénonce ce producteur

Au micro de CNEWS, un producteur breton a dénoncé la mise en vente sur le marché européen d'oignons hybrides vendus sous le nom d'échalote.

Dans le Finistère, les producteurs d'échalotes traditionnelles montent au créneau contre les oignons hybrides.

«C'est une grosse tromperie, on trouve aujourd'hui sur le marché européen des oignons vendus comme des échalotes», dénonce Arnaud Glidic au micro de CNEWS.

«Si on l'ouvre, on voit bien que l'échalote a plusieurs compartiments à l'intérieur contrairement à un oignon», explique le producteur breton, alors qu'un semencier des Pays-Bas fait passer ses graines d'oignon pour des graines d'échalote avec l'indulgence de l'Union européenne.

Ces graines à semer nécessitent moins de main-d'œuvre et sont moins chères à produire que l'échalote traditionnelle, dont le bulbe doit être planté en terre pour se multiplier.

Une «concurrence déloyale»

«En 20 ans, on a perdu environ 10.000 tonnes de vente en passant de 40.000 à 30.000 tonnes vendues chaque année. Et cela risque d'encore baisser un peu à cause de cette concurrence déloyale», conclut Arnaud Glidic.

Pour sanctuariser l'échalote traditionnelle, les 250 producteurs bretons espèrent décrocher au plus vite le label d'indication géographique protégé (IGP).