Immobilier : voici les 20 villes qui vont le plus manquer de terrains pour construire

Une étude a révélé que plusieurs villes françaises étaient plus susceptibles de manquer de terrains où il serait possible de construire. Un constat fait avec la mise en place de l’objectif «zéro artificialisation nette».

La loi «zéro artificialisation nette» (ZAN) risque d’avoir un réel impact sur l’étalement urbain en France. Le réseau immobilier Arthur Loyd est revenu sur l’impact prévisible de l’objectif ZAN, qui impose la division de la consommation de sols naturels, agricoles et forestiers en France d’ici à l’année 2030 et à cesser l’artificialisation des sols à l’horizon 2050.

D’après les calculs effectués par le réseau spécialisé, environ 113.000 hectares vont manquer en France métropolitaine avec son application. Cela implique donc un souci pour loger les français et développer l’industrie. Pourtant, entre 2011 et 2020, la France était parvenue à artificialiser 23.000 hectares par an, afin de répondre à la hausse de la population et au développement de l’activité économique.

Il en est également ressorti 20 bassins d’emplois qui concentrent le quart des manques de terrains. Selon Arthur Loyd, cela devrait sans grande surprise accentuer la hausse des coûts de l’immobilier à long terme. Ces zones sont réparties dans le Grand Ouest, le bassin toulousain et dans le couloir rhodanien (qui correspond à la vallée du Rhône).

20 villes avec un nombre élevé d’hectares manquants

1. Toulouse (3.155 hectares)

2. Bordeaux (2.302)

3. Nantes (1.882)

4. Rennes (1.780)

5. Lyon (1.575)

6. Dax (1.370)

7. Caen (1.287)

8. Rouen (1.268)

9. Tours (1.232)

10. Montpellier (1.229)

11. Aix-en-Provence (1.187)

12. La Teste-de-Buch (1.186)

13. Orléans (1.184)

14. Bayonne (1.138)

15. Clermont-Ferrand (1.100)

16. Pau (1.030)

17. Perpignan (1.028)

18. Auch (1.028)

19. Le Mans (969)

20. Bourg en Bresse (962)

À contrario, six territoires disposent d’un taux d’artificialisation positif en accord avec leurs besoins théoriques. Ils se trouvent majoritairement dans le Grand-Est, ainsi que dans les Hauts-de-France et en Corse.

Si l’objectif ZAN voit le jour, cela permettrait la reconversion de nombreux bâtiments considérés comme obsolètes. Mais ces démarches restent coûteuses et particulièrement longues. Cependant, la principale conséquence concerne les prix de l’immobilier.

En effet, le développement économique pourrait être fortement impacté avec la hausse du budget immobilier et l’impossibilité d’installer des activités pour les plus petits acteurs.