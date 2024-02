Redevenue députée, l'ex-Première ministre Elisabeth Borne sur le terrain dès ce jeudi

Après sa passation à Gabriel Attal à la tête du gouvernement, l'ancienne Première ministre Elisabeth Borne reprend ses fonctions de députée du Calvados ce jeudi 8 février, avec deux visites à Condé-sur-Noireau, puis à Villers-Bocage.

C'est la rentrée pour Élisabeth Borne. Après avoir passé à Gabriel Attal le flambeau du gouvernement, l'ancienne Première ministre reprend sa fonction de députée du Calvados, conformément à son annonce du mois passé.

Effective dès ce jeudi 8 février, cette reprise commence par une visites prévue dans deux communes du département : Condé-sur-Noireau et Villers-Bocage.

Son retour pourrait causer du remous auprès de la population du territoire, qui a connu une forte mobilisation contre la réforme des retraites, qu'elle avait soutenue sans relâche face à la controverse et aux désaccord de nombreux Français.

Lors de la passation entre elle et Gabriel Attal le 9 janvier dernier, Élisabeth Borne avait remercié ses collaborateurs : «Je veux dire ma reconnaissance aux parlementaires de la majorité. Dans un contexte inédit, souvent face aux attaques les plus brutales, ils ont tenu. Je serai bientôt l’une d’entre eux, en tant que députée du Calvados et je me réjouis de continuer à servir mon pays avec détermination et exigence», avait-elle annoncé.

En reprenant son mandat, dans la 6e circonscription du Calvados, Elisabeth Borne ne touchera donc pas son indemnité de départ, équivalente à son salaire mensuel soit un peu plus de 15.000 euros.