Remaniement : Carole Grandjean, ex-ministre déléguée à la Formation professionnelle, annonce qu'elle ne sera pas dans le nouveau gouvernement

L'ex-ministre déléguée chargée de l'Enseignement et de la Formation professionnelle, Carole Grandjean, a annoncé, ce jeudi 8 février, son «choix de ne pas exercer de nouvelles fonctions ministérielles». Elle était en poste depuis le 4 juillet 2022.

C'est un non-retour acté en pleine période de remaniement. Alors que le président de la République Emmanuel Macron et le Premier ministre Gabriel Attal planchent encore sur la composition du gouvernement, l'ex-ministre déléguée chargée de l'Enseignement et de la Formation professionnelle, Carole Grandjean, a annoncé son départ sur X, anciennement Twitter.

Dans son post, elle indique avoir «fait part, au président de la République et au Premier ministre, de [son] choix de ne pas exercer de nouvelles fonctions ministérielles». «Je les remercie de la confiance qu'ils m'ont toujours témoignée. Je suis honorée et fière d'avoir servi notre pays, et le projet que nous portons pour lui», a-t-elle poursuivi.

Nommée le 4 juillet 2022, elle était en poste pendant les mandatures d'Olivier Dussopt au ministère du Travail et de Pap Ndiaye, ainsi que Gabriel Attal au ministère de l'Éducation nationale. Depuis les nominations depuis janvier, son poste de ministre déléguée était en suspens. Mais elle, a décidé de clôturer son aventure gouvernementale.

«Aux lycéens, aux apprentis, aux professeurs, aux personnels des établissements, à toute la communauté éducative, à tous les acteurs de la formation professionnelle et de l'apprentissage, aux administrations à Paris et dans les territoires, aux opérateurs et aux partenaires sociaux, aux collectivités, à tous ceux que j'ai rencontrés, je veux dire que vous avez inlassablement guidé mon action au quotidien. Pour ce travail collectif mené dans l'intérêt de tous, merci», a-t-elle longuement détaillé dans son annonce.

Carole Grandjean ne quitte pas pour autant le pouvoir, puisqu'elle est actuellement députée Renaissance de la 1ère circonscription de Meurthe-et-Moselle. Elle n'a pas fait d'annonce liée à cette fonction.