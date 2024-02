Vacances d'hiver : voici les prévisions de Bison Futé pour ce week-end

Alors que la zone C, regroupant l’Ile-de-France et l’Occitanie, sera en vacances d’hiver dès ce samedi 10 février, la circulation devrait être difficile en direction des principales stations françaises de ski selon les prévisions formulées par Bison Futé ce jeudi 8 février.

Un trafic routier perturbé en perspective pour les amateurs de sport d’hiver. Avec le coup d’envoi des vacances d’hiver ce samedi pour la zone C, à savoir les habitants des régions Occitanie et Ile-de-France, les conditions de circulation seront difficiles ce week-end en direction des principales stations de ski situées en Auvergne-Rhône-Alpes.

D’après la cartographie établie par Bison Futé, il sera difficile de circuler en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes ce vendredi dans le sens des départs, alors que la circulation sera normale dans le reste du pays.

© Bison Futé

Le centre national d’information routière conseille ainsi aux Franciliens de quitter la région parisienne avant 14h ce vendredi afin d’éviter d’éventuels bouchons. Il est également recommandé d’éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 16h à 18h, l’autoroute A72 entre Nervieux et Saint-Etienne de 16h à 18h et l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry de 18h à 20h.

Bison Futé préconise enfin «d’éviter la période de pointe ce vendredi après-midi, à savoir entre 16h et 20h, pour les agglomérations de Montpellier et Toulouse».

Au-delà de la zone C pour la France, les habitants de la zone sud des Pays-Bas et ceux du Luxembourg seront également en vacances d’hiver à compter de ce week-end. Cela va entrainer aussi des ralentissements sur les routes qui mènent vers les stations de sport d’hiver.

© Bison Futé

Des conditions de circulation difficiles sont attendues dans le Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté ce samedi.

Bison Futé conseille ainsi aux automobilistes d’éviter l’autoroute A6 entre Auxerre et Lyon de 7h à 14h, l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry de 10h à 16h et la route nationale RN85 entre Grenoble et Gap de 9h à 14h.