Création de son propre personnage, défilé en talons... En Gironde, un stage de drag-queen pour enfants dès 11 ans crée la polémique

Depuis ce lundi, un stage de drag-queen proposé à des enfants agés entre 11 et 17 ans à Mérignac, près de Bordeaux, fait polémique. Une pétition pour demander son annulation a déjà recueilli plus de 3.600 signatures.

«Foutez la paix à nos enfants». Depuis ce lundi, une polémique est née alors qu'une Maison des jeunes et de la culture (MJC) de Mérignac, près de Bordeaux (Gironde) va proposer un stage de drag-queen pour des enfants à partir de 11 ans, pendant les prochaines vacances scolaires.

Des ateliers pour enfants animés par des drag queens ? Financés avec l'argent public alors que des compagnies de théâtre ne peuvent pas monter des pièces adaptées aux enfants ?! @datirachida c'est ça la culture française que vous voulez transmettre aux enfants ?!Marre de… — SOS Éducation (@soseducation) February 8, 2024

Ce «stage drag qui casse les codes» est organisé par le Girofard, le centre LGBTI+ de Bordeaux. Au programme, il est proposé de «créer son personnages (nom de drag/genre/code...)», ainsi qu'un «moment de réflexion sur le genre» et un «moment d'échange sur les stéréotypes et comment en jouer». Les enfants apprendront ensuite à défiler et marcher en talons, en adoptant le bon regard et la bonne expression.

Une «hypersexualisation» des enfants

Sur les réseaux sociaux, cette activité a suscité un tollé chez les parents et les associations de protection de l'enfance. L'une d'entre elles, l'antenne Bordeaux et Nord Gironde des Associations familles catholiques (AFC), a même lancé une pétition pour demander l'annulation de ce stage. À ce jour, elle a déjà recueilli près de 4.000 signatures.

Parents comme élus locaux dénoncent une hypersexualisation des enfants. «On parle de spectacles qui sont, par nature, sexué. L'idée, c'est de donner une image déformée de la féminité, en tout cas outrancière, cela fait partie du show, c'est un spectacle. Mais cela n'a rien à voir avec un atelier pour enfants», assure Dany Bonnet, délégué départemental Reconquête de Gironde.

Dans un communiqué de ce jeudi 8 février, la MJC Clal de Mérignac «regrette l'instrumentalisation politique effectuée actuellement autour du stage de découverte artistique de l'art du drag proposé sur les vacances d'hiver 2024 dans le cadre de son accueil jeunes». Elle soutient également que «l'ensemble des programmes jeunesse permet aux participants de gagner confiance en eux, de se connaître au travers de la découverte de pratiques artistiques variées».

L'organisme a enfin confirmé la tenue du stage de drag-queen pour les enfants qui aura lieu du mercredi 28 février au vendredi 1er mars, malgré seulement quatre inscriptions.