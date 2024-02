Franz-Olivier Giesbert : «Les ministres d’Emmanuel Macron sont des zombies, des morts-vivants»

«Les ministres d’Emmanuel Macron sont des zombies, des morts-vivants», a fustigé ce vendredi 9 février sur CNEWS Franz-Olivier Giesbert, journaliste et écrivain, au lendemain de la nomination de la deuxième moitié d'un gouvernement.

Invité de la Grande Interview sur CNEWS ce vendredi 9 février, le journaliste et écrivain Franz-Olivier Giesbert s’est exprimé sur les nouveaux ministres nommés ce jeudi par Gabriel Attal.

Selon lui, «il ne s’est rien passé». «Les ministres d’Emmanuel Macron sont des zombies, des morts-vivants», a-t-il ajouté.

Pour Franz-Olivier Giesbert, «on remet des technocrates, des gens un peu fades et on ne sait pas qui c’est. On ne le saura jamais».

«C’est toujours la même chose, il faut un peu de retour à la politique», a insité le journaliste et écrivain.

«Il y a toujours la peur chez Emmanuel Macron d’avoir des gens forts et avec des convictions en face de lui», a conclu Franz-Olivier Giesbert.