Météo : quel temps fera-t-il ce week-end ?

Pour ce week-end, synonyme de début de vacances d’hiver pour la zone C, la pluie va largement faire son retour dans l’Hexagone, selon les prévisions de Météo-France ce samedi 10 février.

Un temps pluvieux attendu ce week-end dans une grande partie de l’Hexagone. Après un début d’hiver particulièrement vigoureux, avec des températures négatives et la présence de la neige dans l’Hexagone pendant plusieurs jours consécutifs, les températures se sont adoucies ces derniers jours.

D’après les prévisions de Météo-France, la pluie sera largement présente sur tout le pays ce samedi après-midi. La température minimale sera de 7 degrés à Gap et à Bourges ce samedi après-midi, et la maximale sera de 17 degrés à Marseille. Selon l'agence météorologique, la pluie dominera tout le week-end. A noter que des averses orageuses sont prévues près de Biarritz, dans la soirée et la nuit de samedi à dimanche.

@Météo-France

Selon le site spécialisé Ventusky, les précipitations attendues dans la matinée dans les Deux-Sèvres notamment, devraient dépasser les 12 mm par heure. Plus au sud, les précipitations ne devraient pas aller au delà des 9 mm néamoins.

@Ventusky



Le soleil va faire progressivement son retour dans le pays dimanche matin, notamment à Rennes, Nantes et sur le littoral méditerranéen. La pluie restera tout de même largement dominante dans le pays dimanche après-midi, même si le temps sera ensoleillé à La Rochelle et dans le quart sud-est de la France.

@Météo-France

La température minimale attendue sera de 5 degrés à Bourg-Saint-Maurice et la maximale sera de 15 degrés à Marseille et Nice.