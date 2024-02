Saint-Valentin 2024 : 5 idées sorties romantiques et originales à Paris

La Saint-Valentin approche et vous êtes en panne d'inspiration pour votre soirée en amoureux ? Exposition florale, virée romantique à l’aquarium, pas de danse au musée… Voici 5 idées sorties à faire en couple à Paris.

La plus aquatique : une soirée à l’Aquarium Tropicale

©Aquarium tropical/DR

Le jour J, l’Aquarium tropical, situé au cœur du Palais de la Porte Dorée, ouvre ses portes à tous les amoureux. Dès la nuit tombée, il propose aux visiteurs de suivre un parcours intimiste et tamisé qui met en lumière un sujet pour le moins insolite : la sexualité et les techniques de séduction des poissons et des coraux. Et elles sont très variées : les Syngnathes optent pour une danse nuptiale, le Citrinellum utilise un test de compatibilité bouche contre bouche, tandis que le Paratilapia polleni change de couleurs. Une sortie enrichissante et hors des sentiers battus qui ne manquera pas de surprendre votre chéri(e).

«Les dessous de la vie aquatique», Aquarium tropical, Paris 12e, le 14 février, de 18h30 à 21h15, tarif plein : 18 euros, avec une coupe de champagne ou une boisson sans alcool, au choix.

La plus fun : un mariage à Las Vegas

©Wanderlust Escape Game

Pourquoi ne pas profiter de la Saint-Valentin pour vous marier… pour de faux ? Et oui, c’est possible, à condition de se rendre dans un lieu bien précis : la Chapelle de l’amour (Paris 12e). Cette expérience, présentée comme un escape game, promet aux couples de vivre un véritable «Las Vegas Wedding». Choix des alliances, des musiques, arrivée de témoins, puis des mariés, remise du certificat de mariage, photos souvenirs… La cérémonie dure environ 1h15, et l’établissement s’occupe de tout. Vous n’aurez qu’une seule chose à faire : dire «oui», avant de trinquer à votre amour.

La Chapelle de l’Amour, Wanderlust Escape Game, Paris 12e, réservation en ligne.

La plus comique : la pièce «L’amour chez les autres»

©Théâtre Edouard VII/DR

Si madame ou monsieur préfère les sorties au théâtre, vous pouvez opter pour la pièce «L’amour chez les autres», programmée au théâtre Edouard VII. Signée Alan Ayckbourn, dramaturge britannique multirécompensé, cette comédie à rebondissements met en scène trois couples, une infidélité et une histoire d'alibi à dormir debout, et réunit un casting 5 étoiles. Virginie Hocq, Arié Elmaleh, Jonathan Lambert, Andy Cocq, Julie Delarme et Sophie Bouilloux donnent vie à ce texte adapté en français par Marie-Julie Baup - lauréate de trois Molières en mars dernier pour «Oublie-moi».

«L’amour chez les autres», Théâtre Edouard VII, Paris 9e, jusqu’au 19 mai.

La plus florale : l’exposition «Mille & une orchidées»

©MNHN/FG.Grandin

Qui dit Saint-Valentin, dit…fleurs et éveil des sens. Cela tombe bien, la saison «Mille & une orchidées», rendez-vous incontournable des amoureux (des fleurs), est de retour pour une nouvelle édition dans la grande serre tropicale du Jardin des plantes (Paris 5e), dès le 8 février et jusqu’au 4 mars. Dans ce bel écrin, vous découvrirez des centaines de spécimens d'orchidées, fleur de la passion suprême, dans une scénographie végétale impressionnante de 1000 m2.

«Mille et une orchidées», Jardin des plantes, Paris 5e, jusqu’au 4 mars, de 7 à 9 euros.

la plus rythmée : soirée love au musée rodin

©Musée Rodin/Elise Toïdé

De son côté, le musée Rodin organise une Saint-Valentin placée sous le signe de «La Valse», œuvre de Camille Claudel représentant un couple de danseurs, et dont on fête cette année le cent soixantième anniversaire. Toutes les heures, les couples seront invités à célébrer l’amour au cours d’une valse tourbillonnante dans le hall du musée. Et si vous avez peur de marcher sur les pieds de votre partenaire, pas de panique, des danseurs professionnels seront présents pour donner aux débutants de précieux conseils, en sachant que d'autres activités sont prévues : faire le portrait de sa moitié, boire un verre au Love bar, découvrir «La Porte de l’Enfer» à la lampe de poche...

Soirée Love, musée Rodin, Paris 7e, le 14 février, de 19h à 23h, tarif plein : 27 euros.