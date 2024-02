«On va intensifier les opérations place nette» : à Besançon, Gérald Darmanin, veut frapper durement les trafics de drogue

En direct de Besançon dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, Gérald Darmanin a pris la parole. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a déclaré vouloir «intensifier les opérations place nette».

La lutte contre les trafiquants de drogue va s'intensifier. Ce samedi, Gérald Darmanin était à Besançon après la saisie de plus de dix kilos d'héroïne, des armes et de l'argent liquide au cours d'une «opération place nette». Une prise importante qui devrait en amener d'autres : «Nous allons donc intensifier ces opérations place nette qui prévoient la pré-judiciarisation, c'est-à-dire le fait que la justice fait travailler les services de police pour pouvoir interpeller et mettre en détention les personnes. Un travail de présence, notamment des gendarmes mobiles et des CRS dans le quartier avec un travail de renseignements et d'écoutes, notamment sur les commerces illicites puisque c'est 900 commerces qui ont été contrôlés ou fermés du fait de ces opérations partout sur le territoire national», a expliqué le ministre de l'Intérieur.

Les «opérations place» nette sont nécessairement accompagnées d'actions visibles. Les policiers procèdent à l'inspection des parties communes et des caves, mais également des commerces pouvant servir de base arrière à des trafics de drogue, ainsi qu'à des contrôles d'identité.

entre dix et vingt opérations «place nette» par semaine

Pour lutter contre le trafic de drogue, Gérald Darmanin souhaite donc augmenter le nombre d'opérations de ce genre : «Il y aura, comme l'a dit le président de la République, entre dix et vingt par semaine, dont certaines de très grande ampleur sur lesquelles je reviendrai dans les prochaines semaines.

Si le trafic de drogue est un poison pour la société, nous sommes en train de gagner des victoires territoriales, méticuleusement, pas à pas, avec la justice, avec le travail du garde des Sceaux. Nous commençons à avoir des victoires probantes comme ici à Besançon et je voudrais remercier les policiers, les gendarmes et les magistrats»», a conclu Gérald Darmanin.

Après ce passage à Besançon, Gérald Darmanin va s'envoler pour Mayotte ce dimanche alors que l'archipel français est sous tension suite à des manifestations violentes qui paralysent l'île depuis le 22 janvier.