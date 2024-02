«On assiste à un remplacement de population par la faiblesse de la France», estime Nicolas Dupont-Aignan au sujet de Mayotte

Confronté à une immigration massive des Comoriens, Mayotte est en pleine crise sociale. Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, a regretté sur CNEWS l'abandon politique de la France concernant ce département depuis plusieurs décennies.

Une situation alarmante sur cette île de l’océan Indien. Invité sur CNEWS ce dimanche, Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, a réagi à la crise sociale et sécuritaire qui touche Mayotte depuis plusieurs semaines en raison d'un afflux migratoire massif sur l'île.

«Ce qui est impressionnant quand on va à Mayotte, c’est de voir au bout du monde les Mahorais, d’une religion différente d’ailleurs, aimer la France, vouloir l’ordre républicain de la France, vouloir la méritocratie de la France et de voir la France les abandonner avec un double jeu à l’égard des Comores», a estimé le député de la huitième circonscription de l’Essonne.

«C’est une invasion»

Mayotte, département français le plus pauvre, totalise 310.000 habitants selon l’Insee. Cette estimation serait sous-évaluée selon la Chambre régionale des comptes, qui a estimé à 48 % la part d’immigrés comoriens ou en provenance d'autres pays d'Afrique sur l’île. Les Comoriens arrivent majoritairement à bord de barques de pêche traditionnelles depuis l'île d'Anjouan, distante de seulement 70 km.

«Il faut stopper l’aide financière à des gens qui sont en train de s’emparer de Mayotte par un phénomène démographique. C’est une invasion qui se fait depuis 30 ans et qui s’accélère depuis 10 ans», a assuré Nicolas Dupont-Aignan.

«Les Mahorais s’en vont à La Réunion donc on assiste à un remplacement de population par la faiblesse de la France. L’État français est faible, il joue double jeu dans l’océan Indien, ça suffit. Il faut défendre Mayotte, département français, et répondre à l’attente des Mahorais car c’est incroyable ce qu’il se passe», a conclu le chef de file de Debout la France.

Gérald Darmanin annonce la suppression du droit du sol à Mayotte

Gérald Darmanin a annoncé dimanche à Mayotte une révision constitutionnelle destinée à supprimer le droit du sol sur l'île de l'océan Indien. «Il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parent français», a assuré le ministre de l’Intérieur. Il a précisé que cette décision «coupera littéralement l'attractivité» que peut avoir l'archipel mahorais, confronté à une forte pression migratoire.

Le ministre a précisé que la suppression du droit du sol à Mayotte, couplée au durcissement du regroupement familial permis par la loi Immigration votée en décembre, permettront de «mettre fin au visa territorialisé».

Ce dispositif, dont le rôle est d’empêcher les détenteurs d'un titre de séjour mahorais de venir dans l'Hexagone, devrait ainsi être supprimée comme le réclamaient les collectifs d'habitants en colère qui paralysent l'île depuis le 22 janvier.

Gérald Darmanin évoque une «opération Wuambushu 2»

Gérald Darmanin a aussi annoncé ce dimanche que l’Etat français préparait



«une nouvelle opération d'ampleur contre la délinquance et l'immigration illégale», dont le nom devrait être «opération Wuambushu 2».

Elle succèderait ainsi à la première lancée au printemps 2023 avec le déploiement à Mayotte de centaines de policiers et gendarmes supplémentaires pour tarir le flux d'arrivées de migrants des Comores et combattre la délinquance.

Pour rappel, un collectif des «Forces vives de Mayotte» a mis en place depuis trois semaines une série de barrages routiers dans toute l’île afin de paralyser la circulation et de perturber la vie économique du département pour dénoncer l'insécurité et la crise migratoire.