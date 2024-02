Dépression Karlotta : quel est ce phénomène de «grandes marées», à même d'amplifier le risque de vagues-submersion ?

Alors qu’une nouvelle dépression nommée Karlotta frappe le nord et le sud-ouest de l’Hexagone ce dimanche 11 février, Météo-France a alerté sur des épisodes de fortes vagues dans un contexte de grandes marées sur la façade Atlantique et l'entrée de la Manche.

Ce dimanche 11 février, une nouvelle dépression nommée Karlotta traverse la Manche. Durant son passage, elle doit impacter les côtes manchoises françaises mais également la façade atlantique.

Engendrant de fortes rafales et des pluies conséquentes, cette nouvelle dépression fait redouter des risques de «submersions littorales» sur le littoral atlantique et en entrée de Manche lors de la pleine mer.

Au cours du week-end, Météo-France avait émis une alerte orange aux vagues-submersion sur une large façade ouest du pays mais elle a été en grande partie levée dimanche.

Seuls cinq départements, de la Vendée aux Pyrénées-Atlantiques, restaient concernés à 16h par une vigilance jaune. Reste qu'à 9h dimanche matin, la hauteur des vagues avait tout de même atteint 4,4 m au Cap-Ferret (Gironde) et 5,4 m à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), selon Météo-France.

A Capbreton, dans les Landes, les fortes vagues ont par ailleurs occasionné des dégâts, notamment sur un restaurant du front de mer dont la vitrine a été endommagée.

Rien de surprenant pour Météo-France qui avait redouté «des épisodes de fortes vagues attendus dans un contexte de grandes marées sur la façade Atlantique et en entrée de la Manche».

Un phénomène influencé par la nouvelle lune et la Pleine lune

Ce phénomène, jusque-là très peu connu des Français, est dû au rapprochement de la Lune et survient à l’heure où une nouvelle lune a eu lieu vendredi 9 février dernier.

Concrètement, les grandes marées sont influencées par la Lune. Quand les influences gravitationnelles de la Lune, lors de la nouvelle lune et de la pleine lune, et du Soleil, se renforcent mutuellement, cela peut faire varier la hauteur des marées.

Plus simplement, «la gravitation de la lune autour de la Terre exerce une force d'attraction sur les océans. Le soleil aussi crée une force d'attraction, mais de par sa proximité et la force gravitationnelle qu'elle génère, la lune représente une attraction deux fois plus importante», explique le site Grandes-Marées.com.

Lorsque la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés, ces attractions se combinent et créent des marées plus importantes, ou marées de grande amplitude. Le coefficient de marée, calculé en fonction de la différence de hauteur entre la basse mer et la pleine mer, varie de 20 à 120.

Si le «marnage», soit la différence entre les marées haute et basse, dépasse 90, on parle de «grandes marées», aussi appelée «marée de 100». Ce qui engendre, donc, des vagues plus importantes que la normale et, bien évidemment, plus dangereuses.

De son côté, Météo-France conseille en pareille situation de ne pas prendre la mer, de s’éloigner des côtes et des estuaires, de se tenir informé et de localiser un kit d’urgence.