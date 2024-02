Dynamitage d'une tour en Lorraine : le grand public peut y assister ce dimanche

Ce dimanche marquera un changement dans le paysage lorrain, avec le dynamitage d’une tour de la centrale à charbon Émile-Huchet. Un concours avait été organisé sur Facebook pour permettre à cinq personnes de remporter un lot de deux places de choix pour assister à ce spectacle inédit.

Le dynamitage avait été annoncé de longue date. Depuis plusieurs mois en effet, l’information concernant la destruction de l’une des trois tours aéroréfrigérantes de la centrale à charbon Émile-Huchet de Carling/Saint-Avold (Moselle) par des explosifs avait été massivement relayée. Notamment parce que les riverains pourront assister à ce spectacle inédit ce dimanche 11 février.

Près de 70 ans après avoir été érigée, la plus haute des anciennes tours aéroréfrigérantes du site (près de 120 m depuis sa base), aussi nommée TAR 5, va ainsi disparaître du paysage mosellan. Et ce n’est pas la seule : deux cheminées et deux autres tours aéroréfrigérantes du site industriel lorrain ont ainsi été «grignotées».

Plus précisément, elles ont été progressivement déconstruites à l’aide de grues dès le 18 septembre après avoir été illuminées pendant plusieurs jours «pour marquer les tours dans le paysage avant qu'elles ne soient détruites».

Meilleur spot, cocktail, animations…

Pour pouvoir assister au spectacle, aucune inscription n’était nécessaire. La préfecture de la Moselle, qui travaille conjointement avec la centrale Émile-Huchet, entend même ouvrir deux espaces supplémentaires pour accueillir le public.

En revanche, pour s’octroyer une place de choix, il était plus que conseillé de participer au jeu organisé sur Facebook jusqu’au 1er février par la centrale de Lorraine. Celui-ci permettait d’obtenir cinq lots de deux places et ainsi s’asseoir au «meilleur spot pour pouvoir assister au dynamitage», a expliqué la centrale à Lorraine Actu. Les gagnants seront en outre «invités à échanger avec les salariés autour d’un cocktail déjeunatoire», avant de «profiter de plusieurs animations mises en place par le personnel et bénéficier d’une visite d’un showroom retraçant l’histoire de la centrale», a-t-elle précisé.

Cette destruction a toutefois un but autre que d’offrir un spectacle visuel inédit aux habitants du département. En effet, le site a pour vocation d’être transformé en une éco-plateforme productrice d’énergies durables. D’ailleurs, lorsque les tours avaient été illuminées avant d’être partiellement détruites, elles comportaient l’inscription «Emil’Hy, c’est ici», renvoyant au projet d’hydrogène vert, grâce à une contraction des termes «Émile» et «hydrogène».