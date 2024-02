Météo : quatre départements placés en vigilance orange crues, 21 autres départements en jaune

Ce dimanche 11 février, Météo-France a placé en vigilance orange pour «crues» les départements de la Charente-Maritime, de la Gironde, des Landes, et des Pyrénées-Atlantiques. 21 autres départements ont également été placés en vigilance jaune pour le même motif.

Les conséquences des fortes intempéries sont ressenties depuis vendredi. Après avoir essuyé de nombreux épisodes pluvieux, les départements du Pas-de-Calais avaient été placés en vigilance orange pour «crues» jusqu'à samedi, de même que le Finistère. Si la vigilance est levée, d'autres départements sont à leur tour concernés : il s'agit de la Charente-Maritime, de la Gironde, des Landes, et des Pyrénées-Atlantiques.

Le service météorologique indique notamment dans son bulletin matinal que l'estuaire de la Gironde, la confluence Adour-Nivre et la confluence Garonne-Dordogne sont concernées. Météo-France recommande de s'éloigner des cours d'eau et des ponts, de ne pas s'engager sur une route immergée, d'éviter de se déplacer et de se tenir informé sur les conditions météorologiques.

21 départements en vigilance jaune

21 autres départements sont placés en vigilance jaune pour le même motif. Parmi eux, le Nord, le Pas-de-Calais, l’Aisne, les Ardennes, la Marne, la Meuse, les Vosges et la Moselle. Le Finistère, les Deux-Sèvres, la Loire-Atlantique sont également seront également touchés. L'ensemble des cours d'eau concernés peut être retrouvés ici.

Les départements des Pyrénées-Atlantiques et du Tarn sont quant à eux placés en vigilance jaune pour pluie-inondation.