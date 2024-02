Sondage : 57% des Français ne veulent pas d'une présence policière systématique devant les écoles

Selon un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce dimanche 11 février, 57% des Français ne veulent pas d'une présence policière systématique devant les écoles, tandis que 43% en souhaitent une.

Les Français ne semblent pas enclins à voir chaque jour les forces de l'ordre aux abords des établissements scolaires. 57% d’entre eux ne sont pas favorables à une présence systématique de policiers devant les écoles selon un nouveau sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce dimanche matin.

Dans le détail, les hommes sont les plus opposés à cette présence avec 61% des voix, pour 54% chez les femmes qui partagent le même avis.

Un écart similaire au niveau de l’âge des sondés. En effet, les personnes de 50 ans et plus qui ont été interrogées ont également estimé à hauteur 54% qu’il n’était pas nécessaire de mettre en place une présence policière systématique devant les écoles françaises. Tandis que pour les moins de 35 ans, le «non» grimpe à 60%.

Néanmoins, cet écart se creuse plus particulièrement chez les sondés âgés entre 25 et 34 ans. 38% d’entre eux sont plutôt favorables à un tel dispositif, contre 65% qui y sont opposés.

Du côté des classes sociales, les avis sont également mitigés. 65% des CSP+ ne veulent pas d'une présence policière systématique devant les écoles, contre 49% pour les CSP- et 57% pour les inactifs. À noter que 1% des CSP- n’ont pas souhaité se prononcer.

Les classes politiques totalement opposées

Contrairement au reste des sondés, ceux proches de partis politiques de droite et d’extrême droite sont les seuls à avoir voté en majorité pour une présence systématique des forces de l’ordre devant les écoles. En effet, les sondés partisans du Rassemblement national ont voté pour à hauteur de 63% et ceux des Républicains à hauteur de 51%.

La tendance s’inverse à gauche et s’allie au reste des sondés. 62% d’entre eux qui sont proches de la France Insoumise ont voté contre cette présence systématique et 38% pour. L’écart est encore plus grand chez les sondés partisans du Parti socialiste (67% contre et 32% pour) et ceux proches d’Europe Écologie – Les Verts (71% contre et 29% pour).

*Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, du 8 au 9 février, auprès d’un échantillon représentatif de 1.012 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.