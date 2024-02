Vacances scolaires 2024-2025 : voici le calendrier complet

Le ministère de l’Éducation nationale a publié le calendrier complet des vacances scolaires pour l'année 2024-2025. Voici les dates pour la France métropolitaine.

Pour ceux qui aiment planifier leurs congés huit à douze mois à l’avance, le calendrier complet des vacances scolaires a été publié par le ministère de l’Éducation nationale fin janvier, pour l'année 2024-2025.

Voici toutes les dates pour les zones de la France métropolitaine.

Toussaint et Noël : mêmes dates pour tout le monde

Les dates des vacances de la Toussaint et de Noël seront communes à toutes les zones de France métropolitaine. Tous les élèves seront en vacances du 19 octobre au lundi 4 novembre 2024.

L’écart entre la rentrée scolaire 2024, fixée au lundi 2 septembre, et les vacances de la Toussaint sera donc de sept semaines. La Toussaint, jour férié, sera un vendredi, l’occasion pour tous de profiter d’un long week-end.

Le début des vacances de Noël sera le samedi 21 décembre, un jour plus tôt qu’en 2023, ce qui vous laissera plus de temps pour acheter vos cadeaux avant le 24 décembre.

Précisons que les académies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, possèdent des calendriers spécifiques, qui sont à consulter sur un simulateur disponible sur le site de l’Éducation nationale.

vacances d'Hiver et de Pâques : honneur à la zone B

Comme tous les ans, chaque zone géographique possède ses propres dates de vacances scolaires pour les vacances d’hiver et de Pâques, aussi appelées vacances de printemps.

La zone B, qui comprend les académies d’Aix-Marseille, Metz-Nancy, Caen, Amiens, Lille, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg, sera la première à débuter ses vacances en 2025, le samedi 8 février. Elle reprendra les cours le lundi 24 février.

La zone C, qui regroupe les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Versailles et Toulouse, sera en vacances le 15 février, soit une semaine après la zone B et reprendra le 3 mars.

Enfin, la zone A, dont font partie les académies de Besançon, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon et Poitiers, sera en vacances le 22 février et retournera en classe le 10 mars.

L’ordre de départ en vacances sera le même pour les vacances de Pâques. La zone B partira en vacances du 5 au 22 avril, la zone C, du 12 au 28 avril et la zone A du 19 au 5 mai.

Les écoliers de la zone B ne bénéficieront donc pas du jour férié du 1er mai, jour de la fête du travail, qui tombera pendant leurs vacances, un jeudi.

En revanche, tous les écoliers de métropole seront en jour férié le 8 mai, jour de la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le début officiel des vacances d’été sera le 5 juillet 2025 et la rentrée scolaire 2025, le lundi 1er septembre.