CAN 2024 : les célébrations des supporters ivoiriens gâchées par des tensions à Paris

Dimanche, la Côte d’Ivoire a remporté sa troisième Coupe d’Afrique des Nations face au Nigeria (2-1). Une victoire largement célébrée par les Ivoiriens à Paris, avec quelques tensions, cette nuit, dans la capitale.

Des scènes de joies. De nombreux Ivoiriens sont descendus dans les rues de Paris afin de célébrer la victoire de leur pays lors de la CAN 2024. Menée 1-0, la Côte d’Ivoire a inversé la tendance du match et a finalement remporté la 34e édition de la CAN, à domicile, notamment grâce à des buts de Franck Kessié et Sébastien Haller (2-1).

Peu après le coup de sifflet final, les rues de Paris ont été inondées de maillots orange et blanc, couleurs de la Côte d’Ivoire. La fête était donc au rendez-vous, de la musique résonnait dans les rues, des fumigènes étaient allumés, certains supporters se sont enlacés et des feux d’artifice ont même été lancés.

Une fête de courte durée

Sur les Champs-Élysées, la circulation a été complètement bloquée par la foule présente. Rapidement, des tensions ont éclaté. Des CRS et des policiers de la BRAVM ont alors été dépêchés sur les lieux.

Ces derniers ont utilisé du gaz lacrymogène afin de disperser les supporters, ce qui a créé un mouvement de foule. Certains d’entre eux ont également été chargés.

En retour, des tirs de mortiers ont été lancés sur les policiers de la BRAVM. Plusieurs personnes ont été interpellées.