Fin du droit du sol à Mayotte : Emmanuel Macron reçoit Gérald Darmanin ce lundi après-midi

Emmanuel Macron recevra ce lundi après-midi les ministres de l'Intérieur Gérald Darmanin et déléguée aux Outre-mer Marie Guévenoux, rentrés de Mayotte où ils ont annoncé une révision constitutionnelle pour y supprimer le droit du sol.

Une réunion pour clarifier une situation de plus en plus complexe. Emmanuel Macron reçoit ce lundi 12 février le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et la ministre déléguée aux Outre-mer Marie Guévenoux. Rentrés de Mayotte, ces derniers ont annoncé une révision constitutionnelle pour supprimer le droit du sol.

Pour rappel, le 101e département français est paralysé depuis le 22 janvier par des blocages et des barrages routiers installés par des «collectifs citoyens» qui protestent contre l’insécurité et l’immigration incontrôlée.

Mayotte est «un département français qui vit une situation exceptionnelle et qui a besoin de mesures exceptionnelles pour l’aider à sortir de la situation dans laquelle il est», a expliqué la ministre déléguée des Outre-mer Marie Guévenoux, au micro de Franceinfo.

La mesure mettant fin au droit du sol à Mayotte doit passer par «une révision constitutionnelle, que choisira le président de la République», a indiqué ce dimanche Gérald Darmanin à sa descente d’avion à Mayotte. Ce sera cependant au président de la République de «décider de la façon dont il souhaite faire adopter des réformes de la Constitution».

Une forte population immigrée

Département le plus pauvre de France, Mayotte est peuplé de 310.000 habitants, selon l'Insee, probablement beaucoup plus selon la Chambre régionale des comptes, dont 48% d'immigrés comoriens ou d'autres pays d'Afrique.

La plupart arrivent clandestinement à bord de barques de pêche traditionnelles depuis l'île comorienne d'Anjouan, distante de seulement 70 km. Beaucoup vivent dans des «bangas», bidonvilles insalubres.

Si cette mesure du droit du sol est applaudie par la droite et l’extrême droite, la gauche a, de son côté, promis de s’opposer à toute révision de la constitution, dénonçant le risque de la fin du droit du sol en France, si Marine Le Pen venait à arriver au pouvoir.