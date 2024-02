Rhône : un corps retrouvé calciné à Sainte-Foy-Lès-Lyon, les pieds et mains liés

Un corps partiellement calciné, retrouvé pieds et mains liés, a été découvert ce dimanche 11 février, dans une commune du Rhône. Une enquête a été ouverte.

Une découverte qui fait froid dans le dos. Ce dimanche après-midi, un corps partiellement calciné, pieds et mains liés, a été découvert à Sainte-Foy-lès-Lyon, dans le Rhône, a appris CNEWS.

Pour l’heure, peu d’informations ont été communiquées. Le parquet de Lyon a, toutefois, confirmé avoir saisi la section de recherches pour conduire les investigations portant sur les faits qualifiés d’arrestation, d’enlèvement, de séquestration ou de détention arbitraire suivi de mort.

D’après le journal local Le Progrès, il pourrait s’agir d’une femme dont la disparition inquiétante avait été signalée jeudi dernier.

À ce stade de l’enquête, aucune piste n’est écartée. Le parquet a également précisé que les investigations se poursuivent activement afin d’identifier la victime, mais aussi de déterminer les causes et les circonstances exactes de son décès et d’identifier le ou les auteurs des faits.