Sondage : 65% des Français favorables à la fin du droit du sol sur tout le territoire

Alors que Gérald Darmanin a annoncé ce dimanche vouloir mettre fin au droit du sol à Mayotte, un sondage exclusif de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD indique, ce lundi 12 février, que 65% des Français sont favorables à une suppression de ce droit sur l’ensemble du territoire national.

Le «oui» l'emporte largement en réponse à la question posée. Selon un sondage exclusif de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le Journal du Dimanche, paru ce lundi 12 février, 65% des Français sont en faveur d'une suppression du droit du sol sur l'ensemble du territoire.

Pour rappel, le droit du sol permet à un enfant né de parents étrangers sur le sol français d’obtenir la nationalité à sa majorité.

Dans le détail sociologique de cette étude, ce sont les sondés les plus jeunes qui sont les moins enclins à mettre fin à l’obtention de la nationalité française par le droit du sol. Cependant, ces derniers, soit les moins de 35 ans, y restent majoritairement favorables (54%), mais sont loin derrière les 35-49 ans et les plus de 65 ans qui adhèrent à cette idée à 66% et 71% respectivement.

La gauche opposée à la fin du droit du sol

L’idée de mettre fin au droit du sol sur l’ensemble du territoire français séduit très largement les personnes sondées soutenant les Républicains (90%) et le Rassemblement national (93%).

Si les sondés proches des partis de droite et d’extrême droite adhèrent à cette proposition de mettre fin au droit du sol sur l’ensemble du territoire, ce n’est pas le cas à gauche et plus particulièrement du côté des répondants proches de l'alliance Nupes. Ainsi, les électeurs de la France insoumise ne soutiennent l’idée qu’à 45%, contre 40% pour ceux du Parti socialiste et seulement 33% pour ceux d’Europe Écologie-Les Verts.

Enfin, les personnes interrogées se réclamant de la majorité présidentielle et de son parti, Renaissance, adhèrent à 69% à l’idée de mettre fin totalement à l’obtention de la nationalité française via le droit du sol.

Majorité et RN ex aequo sur la question de Mayotte

Si la question de la fin du droit du sol sur l’ensemble du territoire obtient une forte adhésion de la part des sondés, la suppression de ce droit sur l’île de Mayotte rassemble 8 points d’avis positifs supplémentaires (73%).

Ce dimanche, Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, qui était en déplacement dans ce territoire d’Outre-mer, a annoncé que face à la vague migratoire dont souffre Mayotte, la France allait mettre fin au droit du sol dans ce département. Une annonce saluée par les politiques de droite mais largement critiquée par la gauche.

Ainsi, toujours selon ce sondage CSA, les sondés proches des Républicains se montrent presque unanimes en validant la fin de ce droit à Mayotte à 94%. Plus étonnant, la majorité présidentielle, accusée parfois de favoriser la montée de l’extrême droite par les LFI, et le Rassemblement national, se retrouvent pourtant unis sur le cas de Mayotte, les sondés se réclamant de ces partis ayant validé à 91% cette suppression.

Si les représentants des partis de la Nupes ont contesté cette décision de Gérald Darmanin, les sondés proches de la France insoumise et du Parti socialiste se montrent pourtant majoritairement favorables à ce projet (53%) alors que ceux proches d’Europe Écologie-Les Verts enregistrent un taux d’adhésion de 6 points plus faible (47%).

*Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, le 12 février, auprès d’un échantillon représentatif de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.