Gers : une usine arrête le lait de vache pour produire du lait d'avoine, près de 200 producteurs impactés

Une ancienne chaîne de production de yaourts appartenant à Danone dans le Gers s’est récemment convertie au lait d’avoine. Près de 200 producteurs de lait de vache sont impactés par ce changement majeur.

Suivre les tendances n’est pas bénéfique pour tout le monde. L’usine Danone de Villecomtal-sur-Arros dans le Gers, historiquement destinée à la production de yaourts, a subi deux années pleines de travaux afin de se transformer en usine de fabrication de lait d’avoine.

Ce sont les nouvelles habitudes de consommation qui ont poussé le géant de l’agro-alimentaire à opérer ce changement majeur, investissant 43 millions d’euros dans les travaux, a rapporté France 3.

«La transformation de l’usine est le symbole de cette transition alimentaire voulue par les consommateurs» a expliqué Yann Le Roy, vice-président des opérations chez Danone.

«Une nouvelle très brutale»

L’usine a été inaugurée ce lundi 12 février, en présence d’élus locaux et de la presse. «Nous avons pu conserver l’emploi dans le secteur. Notre priorité est de maintenir l’activité sur nos territoires ruraux» a affirmé Mathieu Mourra, maire de la commune.

Cependant, ce changement dans la production n’est pas passé auprès des producteurs locaux. Les 187 éleveurs qui produisaient le lait utilisé par l’usine pour la fabrication des yaourts ont été fortement impactés.

«La nouvelle a été très brutale» a confié Gérard Brocca, éleveurs de vaches laitières dans le Gers, «il faut se mettre à la place d’un producteur de lait. Quand on vous dit un beau jour, demain on ne collectera plus votre lait».

Même si un accord de compensation a été trouvé pour les éleveurs locaux, l'importation de l’avoine de l’étranger ne passe pas auprès de ces derniers : «On pourrait sûrement produire cette céréale ici. Pour l'instant, Danone n’a fait aucun effort pour nous proposer un prix incitatif» a confié Gérard Brocca.