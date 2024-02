Ilan Halimi : les hommages se multiplient 18 ans après la mort du jeune juif massacré par le gang des barbares

Ce mardi 13 février marque les 18 ans, jour pour jour, de la mort d'Ilan Halimi. Le jeune homme âgé de 23 avait été torturé et tué par le «Gang des barbares» à Saint-Geneviève-des-Bois (Essonne). De nombreux hommages lui sont rendus sur les réseaux sociaux.

Chaque année depuis 18 ans maintenant, nombreux sont les hommages rendus à Ilan Halimi. Le jeune homme de 23 ans avait perdu la vie le 13 février 2006 à Saint-Geneviève-des-Bois (Essonne), après 24 jours de torture.

Kidnappé et tué par le «Gang des barbares», Ilan Halimi est aujourd'hui une figure de la lutte contre l'antisémitisme, et de nombreuses personnalités ont tenu à lui rendre hommage alors que les actes antisémites ont enregistré une forte hausse en France.

18 ans après, nous nous souvenons.





Enlevé puis séquestré pendant plus de trois semaines parce que Juif, Ilan Halimi est retrouvé le 13 février 2006, agonisant le long des voies ferrées du RER C, à Sainte-Geneviève des Bois. Il ne survit pas à ses blessures.





18 ans plus tard,… pic.twitter.com/NmS3VUnVzo

— CRIF (@Le_CRIF) February 13, 2024