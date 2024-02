JO 2024 : Emmanuel Macron renonce au déplacement des bouquinistes des quais de Seine

Initialement prévu en amont des JO de Paris 2024, et surtout de la cérémonie d'ouverture organisée sur la Seine le 26 juillet prochain, le déplacement des bouquinistes installés sur les quais du fleuve a été abandonné, a fait savoir l'Élysée ce mardi 13 février.

Un rétropédalage clair. Emmanuel Macron a renoncé au déplacement des bouquinistes installés sur les quais de Seine, en amont des JO de Paris 2024, à 164 jours de la cérémonie d'ouverture censée se dérouler sur le fleuve.

«Constatant qu’aucune solution consensuelle et rassurante n'a pu être identifiée avec ces acteurs [...] le président de la République a demandé au ministre de l'Intérieur et au préfet de police de Paris que l'ensemble des bouquinistes soient préservés, et qu'aucun d'entre eux ne soit contraint d'être déplacé», a annoncé l'Élysée ce mardi.

La décision du déplacement des bouquinistes avait été initiée à l'origine pour des raisons de sécurité, encadrant la première cérémonie d'ouverture de l'histoire olympique, à se tenir hors d'une enceinte fermée. Le chef de l'État «a demandé à ce que le dispositif de sécurité soit adapté en conséquence, les espaces concernés sur les quais hauts n'étant dès lors plus susceptibles d'accueillir du public pendant la cérémonie», a précisé l'Élysée.

Cette déclaration intervient quelques jours après l'annonce de l'abaissement de la jauge des spectateurs à 300.000 personnes, prononcée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui avait évoqué un chiffre proche de 600.000 personnes en 2022, devant le Sénat.