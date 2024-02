Affaire Bygmalion : Nicolas Sarkozy connaîtra la décision de la cour d'appel ce mercredi

Après plusieurs semaines d'attente, Nicolas Sarkozy connaîtra, ce mercredi 14 février, la décision de la cour d'appel de Paris dans le dossier Bygmalion.

Une nouvelle échéance judiciaire pour Nicolas Sarkozy. L’ancien chef d’État connaîtra ce mercredi 14 février la décision de la cour d’appel de Paris dans l’affaire Bygmalion, concernant les dépenses jugées excessives lors de sa campagne présidentielle en 2012.

Dans cette affaire, les investigations ont révélé que pour masquer l'explosion des dépenses de sa campagne, près de 43 millions d'euros pour un maximum autorisé de 22,5 millions, un système de double facturation aurait été mis en place imputant à l'UMP, sous couvert de conventions fictives, une grosse partie du coût des meetings.

Une méthode illégale qui avait valu à Nicolas Sarkozy d’être condamné, en première instance en 2021, à un an de prison ferme pour financement illégal de campagne. 13 autres personnes avaient également été condamnées à des peines allant jusqu’à 3 ans et demi de prison, dont une partie avec du sursis.

Face à ces condamnations, Nicolas Sarkozy et neuf autres condamnés avaient fait appel, avec un second jugement qui s’était déroulé du 8 novembre au 7 décembre dernier. Contrairement à l’ancien président de la République, en poste de 2007 à 2012, les prévenus ont été mis en cause pour ce système de fausses factures.

un an de prison avec sursis requis

Dans son jugement en appel, le tribunal correctionnel avait souligné que l'ancien locataire de l’Élysée avait «poursuivi l'organisation de meetings» électoraux, «demandant un meeting par jour», alors même qu'il «avait été averti par écrit» du risque de dépassement légal, puis du dépassement effectif.

Lors du procès en appel, les avocats généraux ont requis à son encontre un an d'emprisonnement, mais cette fois avec sursis, Nicolas Sarkozy «ne se voyant pas reprocher d'être à l'origine du système mis en place», ni d'«en avoir été informé». Il avait également contesté «toute responsabilité pénale».

L’affaire Bygmalion s’ajoute à une liste d'affaires judiciaires déjà en cours pour l’ancien président de la République. En mai dernier, il avait été condamné à 3 ans de prison, dont un an ferme, dans l’affaire des écoutes. Une décision contre laquelle Nicolas Sarkozy s’est pourvu en cassation.

L’avenir juridique de Nicolas Sarkozy sera également chargé dans les mois à venir, avec une comparution en 2025 pour les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, où il a été mis en examen en octobre dernier après la rétractation de Ziad Takieddine.