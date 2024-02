Grève des contrôleurs SNCF : TGV, Ouigo, Eurostar... Toutes les dernières prévisions pour ce week-end

En pleines vacances scolaires, la circulation des trains sera fortement perturbée ce week-end en raison d'une grève des contrôleurs. Les trajets en direction de la montagne seront priorisés par la SNCF.

La grève des contrôleurs va-t-elle perturber les vacances d’hiver ? Selon la SNCF, seul un TGV sur deux circulera vendredi, samedi et dimanche, le premier week-end de chassé-croisé. Face à cela, la société ferroviaire compte donner «la priorité» aux trajets en direction de la montagne, et aux enfants. Dans un communiqué, l’opérateur prévient que la circulation des trains sera «fortement perturbée» entre 20h jeudi et 8h lundi.

AUCUNE INDICATION DONNée pour les ter

Concrètement, à quoi faut-il s’attendre ? Le service sera réduit de moitié sur les lignes TGV Inoui et Ouigo, ainsi que pour les Intercités de jour et de nuit, a annoncé la SNCF. En revanche, les trains Ouigo classiques seront desservis normalement. Pour les liaisons européennes, comme l’Eurostar, il faudra tout de même compter sur quelques perturbations. En ce qui concerne les TER, la SNCF doit encore donner des précisions et n'a toujours pas indiqué l'impact du mouvement social jeudi.

Selon la SNCF un grand nombre des chefs de bord (75%), sans qui un TGV ne peut circuler, devraient faire grève. Néanmoins, «toutes les liaisons seront assurées, avec moins de trains», a expliqué Christophe Fanichet, le patron de SNCF Voyageurs, lors d'un point de presse à la Gare de Lyon.

Les trains «les plus pleins» sont priorisés, a-t-il souligné. Les liaisons à destination et en provenance des stations de ski des Alpes, où les wagons étaient complets, devraient donc être toutes assurées, notamment grâce à des cadres et autres salariés formés qui viennent remplacer les contrôleurs.

Alors qu’un million de voyageurs sont attendus sur les lignes SNCF pendant ce week-end de chassé-croisé, Gabriel Attal a déploré «une forme d’habitude» d’annonces de grèves de cheminots «à chaque vacances qui arrivent». «Les Français savent que la grève est un droit», mais «aussi que travailler est un devoir», a rappelé le Premier ministre lors d’un déplacement à Villejuif, dans le Val-de-Marne.

Quelles solutions ?

Que faire si votre train est annulé ? Si vous avez été informé mercredi par SMS et courriel, vous êtes fortement encouragé à décaler votre voyage au lundi, voire à jeudi. Pour cela, Christophe Fanichet indique que 300.000 places sont encore disponibles, même si décaler peut être difficile. Si votre train est supprimé, vous pourrez échanger votre billet sans frais ou vous faire rembourser la totalité du prix. La SNCF offre également une réduction de 50% sur le prochain voyage aux concernés, grâce à un code envoyé «automatiquement» et «sous un mois».

Enfin, le voyage est assuré pour 85% des quelque 9.000 enfants qui doivent voyager seuls avec le service Junior et Cie. Pour les autres, le patron de la SNCF promet de «proposer une solution».