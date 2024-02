Météo : 16 départements placés en vigilance jaune crues ce mercredi

Après le passage de la dépression Karlotta sur l'ouest et le nord de la France, Météo-France a placé 16 départements en vigilance jaune pour les crues ce mercredi 14 février.

La prudence est encore d'actualité dans le nord et sur la façade ouest du pays. La tempête Karlotta qui a touché l'ouest et le nord du pays, ce dimanche, a entraîné de fortes pluies et débordements dans de nombreuses régions. Ils étaient 20 départements classés en vigilance jaune par Météo-France ce mardi, ils sont encore 16 ce mercredi 14 février.

@Météo-France

Dans le nord du pays, 8 départements sont visés par cette vigilance. Sont concernés, le Pas-de-Calais, encore concerné par les stigmates des inondations survenues en novembre dernier, la Seine-Maritime, l'Eure, l'Eure-et-Loir, l'Oise, l'Aisne, la Marne et les Ardennes.

Pour la façade atlantique, Météo-France a placé 8 autres départements en vigilance jaune crues ce mercredi. La Vendée, la Charente-Maritime, la Charente, la Dordogne, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.