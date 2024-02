«C’est très compliqué financièrement, on a besoin d’aide» : la détresse d’une agricultrice en larmes face à Gabriel Attal (vidéo)

Gabriel Attal a visité ce jeudi matin une exploitation bovine, située au sud de la Marne. Malgré les récentes annonces gouvernementales, plusieurs agriculteurs ont interpellé le Premier ministre concernant les difficultés de la profession.

Une émotion palpable. En déplacement dans une exploitation bovine du sud de la Marne, Gabriel Attal a rencontré une agricultrice très éprouvée par les difficultés de son métier.

«C’est plus possible, on ne peut plus travailler comme ça. On est la quatrième génération», d’agriculteurs, a confié la femme les larmes aux yeux. «Déjà mon papa a arrêté le lait parce que ce n’était plus possible donc j’ai commencé à me diversifier en achetant sept vaches limousines, là on arrive sur un cheptel avec 35 mères et vous avez 105 bêtes sous le hangar», a-t-elle expliqué au Premier ministre.

«C’est très dur et c’est très compliqué financièrement. Il faut trouver une solution, nous les petites exploitations, on craque et on a besoin de vous, que vous nous entendiez, on a besoin d’aide», a poursuivi l’éleveuse dont la voix tremblait sous l’émotion de la situation.

«Je suis là pour ça. Merci pour votre franchise, ce n’est pas simple avec tout le monde autour. Je sais que c’est dur et c’est aussi en venant sur le terrain avec vous qu’on identifiera les bonnes solutions. On a commencé à prendre des mesures. On va y arriver, ça va bouger», l'a réconforté Gabriel Attal, visiblement touché par ce témoignage.