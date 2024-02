«Il n'y avait personne cette nuit-là» : le bouleversant témoignage de Nelly, dont la mère est morte après 10 heures d'attente aux urgences

Une sexagénaire est morte aux urgences d'Eaubonne (Val-d'Oise), après dix heures d'attente dans un couloir. Sa fille a décidé de poursuivre en justice le centre hospitalier, et s'est confiée à CNEWS.

Un drame inexpliqué. À l'hôpital d'Eaubonne (Val-d'Oise), une femme âgée de 66 ans est décédée après avoir passé 10 heures dans les couloirs d'un service. La sexagénaire s'y était présentée pour une douleur aux jambes, un pouls anormalement faible, et rencontrait également des difficultés pour respirer.

Les enfants de la défunte ont décidé de porter plainte contre l'hôpital pour non-assistance à personne en danger.

«Je suis partie à 4 heures du matin, je suis revenue à 10 heures, et elle était toujours à la même place», a témoigné auprès de CNEWS Nelly Desruels, une des filles de la sexagénaire. «Lorsque je suis arrivée, il y avait juste une infirmière qui lui prenait sa tension», a-t-elle ajouté.

«On les dérangeait constamment quand on demandait quelque chose. Ma mère souffrait de maux de ventre, on a demandé un cachet et on n'a eu un Tramadol en une nuit», a-t-elle poursuivi.

«La seule réponse qu'on a eue : "on était débordés"»

À 10h24, l'infirmière aurait alors invité Nelly à se rendre dans la salle d'attente, affirmant qu'ils allaient emmener sa mère voir le médecin : «À 11h40, on m'a annoncé qu'elle était décédée», s'est-elle désolée.

Le lendemain, Nelly et son frère ont questionné les médecins sur la raison pour laquelle leur mère a été laissée à l'abandon : «La seule réponse qu'on a eue a été "on était débordés"», a-t-elle relaté.

La fille de la défunte en veut au personnel soignant : «À mon avis, il n'y avait personne cette nuit-là. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé au niveau de l'organisation, mais il n'y avait absolument personne à l'hôpital», a assuré Nelly.